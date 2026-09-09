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    La “Gran Fonda de Chile” apuesta por un 18 más sustentable con reciclaje y reutilización de energías más limpias

    El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, y la ministra del Medio Ambiente, Francisca Toledo, presentaron las medidas ambientales que tendrá la celebración en el Parque O’Higgins, que este año busca superar las 20 toneladas de residuos valorizados y alcanzar las 30 toneladas recicladas, con un bus-punto limpio, reciclaje de aceite, recuperación de alimentos, parrillas a gas y compostaje, entre otras iniciativas.

    Por 
    La Tercera TV

    Una fonda que busca celebrar las Fiestas Patrias de manera más sustentable, es la apuesta de La Gran Fonda de Chile 2026, que este año incorporará nuevas medidas para reducir la generación de residuos, aumentar su valorización y promover prácticas de cuidado del medio ambiente entre locatarios y asistentes.

    Es así como el alcalde de Santiago, Mario Desbordes Jiménez; la ministra del Medio Ambiente, Francisca Toledo Echegaray; y el seremi del Medio Ambiente de la Región Metropolitana, Gonzalo Cruces, dieron a conocer las medidas sustentables que se implementarán este año en el Parque O’Higgins.

    Entre las novedades destaca un bus-punto limpio que comprimirá latas y botellas plásticas en el mismo lugar, además de un sistema de reciclaje de aceite de cocina que lo transformará en biodiésel, la recuperación de alimentos que no se vendan, parrillas a gas en el 100% de los puestos y compostaje de guano, vegetales y borra de café, entre otras iniciativas.

    El alcalde Desbordes sostuvo que “la seguridad es tan importante como el cuidado del Medio Ambiente y por eso queremos una fonda que se preocupe de cuidar el Medio Ambiente entregando vasos que son reutilizables.

    El año pasado 85 mil vasos volvieron a sus casas y de esta forma se evita que se usen vasos plásticos que terminan en la basura. Estamos preocupados de educar medioambientalmente. Esta fonda va a tener el sello además en el uso de residuos orgánicos para compostaje, la reutilización del aceite de cocinar que será recuperado, de las botellas plásticas y latas”.

    La máxima autoridad comunal insistió que “la Gran Fonda de Chile es una fonda segura y además amigable con el Medio Ambiente, donde nos vamos a preocupar que no se contamine, y que se eduque ya que vamos a estar enseñando prácticas ambientales por lo que está pensada en la familia”.

    La ministra del Medio Ambiente, Francisca Toledo Echegaray afirmó que “durante las Fiestas Patrias podemos llegar a generar hasta 8 kilos de residuos al día, muy por sobre el 1,2 kilos habitual, por eso valoramos que este año la Fonda del Parque O’Higgins cuente con un sistema de reciclaje y menos desechables. Pero la invitación también es para los hogares, prefiriendo lo reutilizable y lo reciclable, y evitando el desperdicio de alimentos, para celebrar un 18 más sustentable”.

    El año pasado, el Plan de Reciclaje aplicado en las fondas logró recolectar casi 20 toneladas de residuos durante los cinco días de celebración, alcanzando el 100% de valorización de ese volumen. Para esta edición, la meta es superar esa cifra y llegar a las 30 toneladas recicladas.

    Otras medidas sustentables de esta edición

    Adiós al plástico de un solo uso: Se deja atrás la entrega de bolsas plásticas, bombillas, platos, cubiertos y envases de plumavit, dando paso a vasos reutilizables o desechables fabricados con materiales sustentables certificados, como PLA.

    Energía limpia y cuidado del aire: Los equipos de cocina, hornos y parrillas funcionarán exclusivamente a gas, sin alterar los parámetros de la Estación de Monitoreo de calidad del aire del parque, y se incorporará iluminación LED de alta eficiencia.

    Responsabilidad animal y oferta inclusiva: Cada espacio comercial deberá exhibir una conducta intachable de cuidado patrimonial y responsabilidad animal, además de incorporar alternativas veganas en sus menús.

    Fiscalización

    La Subdirección de Medio Ambiente liderará jornadas de fiscalización durante las etapas de montaje, desarrollo y desmontaje del evento, resguardando el cumplimiento del reglamento de “Prohibiciones y Multas” de las Bases de Licitación 2026.

    Más sobre:Fondas18 de septiembre

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