La impactante destrucción de un puente en el Líbano por fuerzas israelíes
El puente Qasmiya, que cruza el río Litani en el sur de el Líbano, fue totalmente destruido por un bombardeo israelí. El ministro de Defensa del país hebreo, Israel Katz, ordenó "destruir de inmediato todos los puentes usados para "actividad terrorista". El número de muertos registrados en el Líbano durante el conflicto suma ya 1.024, mientras que 2.740 personas han resultado heridas.
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