Lamine Yamal publica romántico momento junto a Nicki Nicole

Unos de los primeros registros de la pareja en “actitud romántica” fue en la fiesta cumpleaños del azulgrana el pasado 13 de julio.

Luego de ese momento, las sospechas de que había algo más que una amistad crecieron tras ser fotografiados por la prensa en Monaco hace algunos días.

Tras varios rumores de que la supuesta relación habría iniciado hace algunos meses, finalmente el futbolista la confirmó con una foto publicada en su cuenta de X, donde le entrega un saludo a Nicki Nicole y la felicitas por su cumpleaños número 25.

El interés mediático ha sido tal, que incluso el presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, recibió recientemente a la cantante en el Camp Nou.