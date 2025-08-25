SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Videos

Lamine Yamal publica romántico momento junto a Nicki Nicole

La estrella del Barcelona, publicó su primera fotografía de pareja junto a la artista argentina.

Pablo GándaraPor 
Pablo Gándara

Unos de los primeros registros de la pareja en “actitud romántica” fue en la fiesta cumpleaños del azulgrana el pasado 13 de julio.

Luego de ese momento, las sospechas de que había algo más que una amistad crecieron tras ser fotografiados por la prensa en Monaco hace algunos días.

Tras varios rumores de que la supuesta relación habría iniciado hace algunos meses, finalmente el futbolista la confirmó con una foto publicada en su cuenta de X, donde le entrega un saludo a Nicki Nicole y la felicitas por su cumpleaños número 25.

El interés mediático ha sido tal, que incluso el presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, recibió recientemente a la cantante en el Camp Nou.

Más sobre:Nicki NicoleLamine YamalFoto Lamine Yamal

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

La agencia de inmigración de Estados Unidos detiene nuevamente al salvadoreño Kilmar Ábrego para deportarlo a Uganda

Huenchumilla reprocha solicitud de Loncon de detener consulta indígena: “No podemos tener una actitud paternalista con las comunidades”

Clapes UC proyecta que el precio de las bencinas presionará el gasto para las Fiestas Patrias

Así fue el ataque armado a guardias de CMPC en la Araucanía

Comienza la venta de entradas para Rüfüs Du Sol: estos son los precios

Caso Epstein: acusadora del magnate tendrá libro póstumo mientras exsocia busca vincular a Lady Di en escándalo

Servicios

Comienza la venta de entradas para Rüfüs Du Sol: estos son los precios

Comienza la venta de entradas para Rüfüs Du Sol: estos son los precios

Temblor hoy, lunes 25 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, lunes 25 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Dónde y a qué hora ver a Real Oviedo vs. Real Madrid por TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Real Oviedo vs. Real Madrid por TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Fulham vs. Manchester United por TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Fulham vs. Manchester United por TV y streaming

Huenchumilla reprocha solicitud de Loncon de detener consulta indígena: “No podemos tener una actitud paternalista con las comunidades”
Chile

Huenchumilla reprocha solicitud de Loncon de detener consulta indígena: “No podemos tener una actitud paternalista con las comunidades”

Comienza la venta de entradas para Rüfüs Du Sol: estos son los precios

Leitao y reclutamiento de menores para cometer delitos: “Vamos a focalizar acciones en algunos barrios priorizados”

Clapes UC proyecta que el precio de las bencinas presionará el gasto para las Fiestas Patrias
Negocios

Clapes UC proyecta que el precio de las bencinas presionará el gasto para las Fiestas Patrias

Álvaro García reafirma el compromiso fiscal del gobierno y responde a Lautaro Carmona por críticas a Marcel

El dólar avanza luego del desplome marcado por el simposio de Jackson Hole en Estados Unidos

Qué es un anticiclón, el fenómeno que provocará un cambio brusco en el tiempo en Santiago y otras regiones de Chile
Tendencias

Qué es un anticiclón, el fenómeno que provocará un cambio brusco en el tiempo en Santiago y otras regiones de Chile

Cómo fueron los ataques contra una base militar y un helicóptero en Colombia que dejaron al menos 19 muertos

Cómo es la nueva laptop con pantalla enrollable disponible en Chile

Escándalo en el US Open: Daniil Medvedev estalla tras la interrupción de un fotógrafo en un momento clave
El Deportivo

Escándalo en el US Open: Daniil Medvedev estalla tras la interrupción de un fotógrafo en un momento clave

Jugadora chilena renuncia a Independiente tras la noche de horror de los hinchas de la U: “No puedo estar en este equipo”

Pablo del Río, agente de Jorge Almirón: “Le aconsejaron acogerse a la ley Karin; no lo hizo por respeto a Colo Colo”

La Dulcería Apoquindo: calor de hogar
Finde

La Dulcería Apoquindo: calor de hogar

Mi panorama: eludir el frío en SANFIC

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 23 de agosto

Gonzalo Yáñez: “No quiero ser ese ‘pendeviejo’ que está tratando de hacerse el actual escuchando trap”
Cultura y entretención

Gonzalo Yáñez: “No quiero ser ese ‘pendeviejo’ que está tratando de hacerse el actual escuchando trap”

Muere a los 96 años el actor Jerry Adler, conocido por su papel en la serie “Los Soprano”

“Por razones de fuerza mayor”: Suspenden show de Natalia Valdebenito en Rancagua a semanas de polémico chiste sobre tragedia en El Teniente

La agencia de inmigración de Estados Unidos detiene nuevamente al salvadoreño Kilmar Ábrego para deportarlo a Uganda
Mundo

La agencia de inmigración de Estados Unidos detiene nuevamente al salvadoreño Kilmar Ábrego para deportarlo a Uganda

Caso Epstein: acusadora del magnate tendrá libro póstumo mientras exsocia busca vincular a Lady Di en escándalo

Hamas acusa a Israel de un nuevo crimen de guerra por ataque “deliberado” sobre médicos y periodistas

Bullying escolar: el costo del silencio institucional
Paula

Bullying escolar: el costo del silencio institucional

Los desafíos que persisten para erradicar el trabajo infantil en Chile

Elke Schüttler y el desafío de investigar al fin del mundo