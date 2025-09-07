Las alarmantes cifras que muestran que la brecha de género aún persiste en Chile

Aunque Chile ha avanzado en la participación laboral femenina, la desigualdad persiste donde más duele: en los ingresos.

“El nuevo informe Zoom de Género 2025, elaborado por Chile Mujeres, la Cámara de Comercio de Santiago y el Observatorio del contexto Económico de la UDP, revela que las mujeres ganan, en promedio, un 24,4% menos que los hombres por su ocupación principal.

Aunque la brecha se ha reducido desde 2014, sigue siendo profunda, especialmente en empleos de alta calificación, donde alcanza un preocupante 33,5%.

En los empleos informales y de jornada parcial, la desigualdad se amplía aún más: mujeres informales ganan 31,3% menos y mujeres en jornada parcial, 34,3% menos.

Y si hay menores en el hogar, el ingreso de las mujeres cae aún más: 29,2% menos frente al 19,9% cuando no hay niños o niñas a cargo.

Sectores como salud, comercio y manufactura, presentan brechas críticas, de hasta -40%.

Y atención: incluso siendo el sustento principal del hogar, las mujeres reciben 26,6% menos que los hombres en la misma condición".

El informe es claro: la brecha salarial lleva tres años sin cambios relevantes. Para avanzar, no basta con subir los promedios: hay que cambiar las estructuras que sostienen la desigualdad.

Para eso, se necesitan políticas públicas con enfoque de género, corresponsabilidad en los cuidados, empleo formal y transparencia salarial.

Porque sin igualdad de ingresos, no hay desarrollo sostenible posible.