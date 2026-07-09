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    Presidente de la bancada del PPD explica las razones tras pactar con Quiroz

    Originalmente el gobierno pretendía asegurar una estabilidad tributaria de 25 años a los inversionistas con iniciativas de un mínimo de 50 millones de dólares. Esto era considerado por la izquierda -que ya tenía la decisión tomada de ir al TC- como un plazo muy largo y con un monto muy bajo. En respuesta, los senadores PPD propusieron una fórmula escalonada y, a cambio, desistían de apoyar una impugnación constitucional. Así lo explicó esta noche en el hemiciclo, el senador Ricardo Celis.

    Pablo GándaraPor 
    Pablo Gándara
    Más sobre:ActualidadPPDPPD pacta con el gobiernoCicardiniVodanovicInvariabilidad tributaria

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