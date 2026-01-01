Lo mejor del cine y el streaming de 2025 y las apuestas para la temporada de premios
Se nos acaba el año, dejando atrás series y películas que destacaron por su originalidad, frescura, actuaciones y las historias que nos contaron. En viernes de Culto, Francisco Aravena junto a Gonzalo Valdivia y Paula Frederick, repasan las mejores producciones del 2025, y apuestan por los posibles nominados - y ganadores- de la próxima temporada de premios
