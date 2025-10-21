Lo que tienes que saber: ¿Hay un empate técnico en la derecha para las elecciones presidenciales?
En el programa de streaming de La Tercera, Desde la Redacción, el director del Centro Democracia y Opinión Pública de la Universidad Central, Marco Moreno, analizó el escenario político de cara a la primera vuelta presidencial. Al respecto, el experto analizó la importancia de los votantes indecisos con el voto obligatorio y qué hay detrás del ascenso de Johannes Kaiser en los sondeos.
