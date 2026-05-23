La señal más interesante viene desde Roma

SEÑOR DIRECTOR:

Que el Papa León XIV dedique su primera encíclica a la inteligencia artificial no es un gesto anecdótico. Es una señal cultural profunda. La IA dejó de ser una conversación reservada al mundo tecnológico para transformarse en una de las discusiones humanas más relevantes de nuestro tiempo.

Cuando una institución con más de dos mil años de historia pone este tema en el centro, lo que está diciendo es reconocer que estamos frente a un cambio de época.

Y probablemente esa es la conversación más interesante. No si la IA será capaz de hacer más tareas, escribir mejores textos o automatizar procesos. Eso ya está ocurriendo. La pregunta de fondo es cómo conviviremos con tecnologías que empiezan a redefinir el trabajo, la creatividad, la educación, el liderazgo e incluso nuestra relación con la verdad.

Por eso resulta tan relevante que esta discusión salga del mundo de los ingenieros y entre también al terreno de las humanidades, la ética y las instituciones. Las grandes transformaciones tecnológicas nunca terminan siendo solo tecnológicas. Terminan modificando la manera en que vivimos, decidimos y nos relacionamos.

Ahí está la principal señal de este anuncio desde Roma: entender que el desafío ya no es únicamente desarrollar inteligencia artificial, sino desarrollar también la capacidad humana para integrarla con criterio, propósito y visión de largo plazo.

Carolina Pérez Echeverría

CEO Foresight Consulting

Directora de Empresas