SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Cartas al Director

    La señal más interesante viene desde Roma

    Por 
    Cartas al director
    Créditos: Vatican News

    SEÑOR DIRECTOR:

    Que el Papa León XIV dedique su primera encíclica a la inteligencia artificial no es un gesto anecdótico. Es una señal cultural profunda. La IA dejó de ser una conversación reservada al mundo tecnológico para transformarse en una de las discusiones humanas más relevantes de nuestro tiempo.

    Cuando una institución con más de dos mil años de historia pone este tema en el centro, lo que está diciendo es reconocer que estamos frente a un cambio de época.

    Y probablemente esa es la conversación más interesante. No si la IA será capaz de hacer más tareas, escribir mejores textos o automatizar procesos. Eso ya está ocurriendo. La pregunta de fondo es cómo conviviremos con tecnologías que empiezan a redefinir el trabajo, la creatividad, la educación, el liderazgo e incluso nuestra relación con la verdad.

    Por eso resulta tan relevante que esta discusión salga del mundo de los ingenieros y entre también al terreno de las humanidades, la ética y las instituciones. Las grandes transformaciones tecnológicas nunca terminan siendo solo tecnológicas. Terminan modificando la manera en que vivimos, decidimos y nos relacionamos.

    Ahí está la principal señal de este anuncio desde Roma: entender que el desafío ya no es únicamente desarrollar inteligencia artificial, sino desarrollar también la capacidad humana para integrarla con criterio, propósito y visión de largo plazo.

    Carolina Pérez Echeverría

    CEO Foresight Consulting

    Directora de Empresas

    Más sobre:Inteligencia ArtificialEncíclicaÉticaInstituciones

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Lula aventaja a Flávio Bolsonaro en sondeos electorales de Brasil tras escándalo del Banco Master

    Diputados RN piden al gobierno discusión inmediata para proyecto que endurece penas para menores de edad que cometen delitos violentos

    Estados Unidos estaría preparando nuevos ataques contra Irán: Trump canceló sus planes de fin de semana

    Tres menores y un adulto quedan privados de libertad tras turbazo a casa del exministro del TC Iván Aróstica

    Juez de EE.UU. desestima los cargos por tráfico de personas contra Kilmar Ábrego

    Rubio advierte a la OTAN que EE.UU. reducirá su presencia militar en Europa

    Lo más leído

    1.
    Gobierno perdió relato del operativo

    Gobierno perdió relato del operativo

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué es el cáncer de cabeza y cuello, cuáles son sus síntomas y cómo prevenir

    Qué es el cáncer de cabeza y cuello, cuáles son sus síntomas y cómo prevenir

    Dreame aterriza en Chile y apuesta por la casa inteligente con robot aspiradores, secadoras de pelo y aspiradoras inalámbricas

    Dreame aterriza en Chile y apuesta por la casa inteligente con robot aspiradores, secadoras de pelo y aspiradoras inalámbricas

    Cómo estar en forma en la mediana edad se relaciona con una vida más larga y saludable, según un nuevo estudio

    Cómo estar en forma en la mediana edad se relaciona con una vida más larga y saludable, según un nuevo estudio

    ¿Cuánto sabes del completo chileno?
    lt quiz

    ¿Cuánto sabes del completo chileno?

    Servicios

    Rating del jueves 21 de mayo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 21 de mayo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    ¿Cuándo es el próximo Cyber Day 2026 en Chile?

    ¿Cuándo es el próximo Cyber Day 2026 en Chile?

    Universidad del Desarrollo lanza cátedra La Tercera-UDD sobre el patrimonio periodístico de Copesa

    Universidad del Desarrollo lanza cátedra La Tercera-UDD sobre el patrimonio periodístico de Copesa

    Diputados RN piden al gobierno discusión inmediata para proyecto que endurece penas para menores de edad que cometen delitos violentos
    Chile

    Diputados RN piden al gobierno discusión inmediata para proyecto que endurece penas para menores de edad que cometen delitos violentos

    Tres menores y un adulto quedan privados de libertad tras turbazo a casa del exministro del TC Iván Aróstica

    Hombre queda grave tras ser baleado en ambas piernas en Puente Alto

    Más de 6 mil trabajadores de Codelco deberán devolver US$ 14,3 millones de bonos por cifra errónea de producción de 2025
    Negocios

    Más de 6 mil trabajadores de Codelco deberán devolver US$ 14,3 millones de bonos por cifra errónea de producción de 2025

    Cencosud anuncia su ingreso al mercado de supermercados de descuentos con nueva marca Don Salva

    Inchcape Chile anuncia fin a su acuerdo de distribución con Renault

    Por qué cancelaron el late show de Stephen Colbert (y qué tuvo que ver Trump al respecto)
    Tendencias

    Por qué cancelaron el late show de Stephen Colbert (y qué tuvo que ver Trump al respecto)

    Cómo se vinculan los conservantes comunes en los alimentos con la hipertensión y las enfermedades cardiovasculares

    Con nubes y temperaturas alrededor de los 15°C: el tiempo en Santiago este viernes 22 de mayo, según el pronóstico

    El golazo de tiro libre de Maximiliano Gutiérrez en el triunfo de Independiente por la Copa Argentina
    El Deportivo

    El golazo de tiro libre de Maximiliano Gutiérrez en el triunfo de Independiente por la Copa Argentina

    Con Nils Reichmuth como gran sorpresa y otro portazo de Erick Pulgar: la lista de la Roja para enfrentar a Portugal y Congo

    Arturo Vidal repasa su compleja semana: “Ya me río; si me atacaban cuando estaba afuera, imagínate ahora que estoy acá”

    Cómo integrar la IA para potenciar el crecimiento de tu empresa, según especialistas
    Tecnología

    Cómo integrar la IA para potenciar el crecimiento de tu empresa, según especialistas

    TCL presenta su nueva generación de tecnología que llegará a Chile

    Llega a Fortnite una “Watch Party” de The Mandalorian and Grogu

    Julianno Sosa, el astro urbano que escapó del infierno: “Hoy soy una persona nueva, alejada de todo lo malo”
    Cultura y entretención

    Julianno Sosa, el astro urbano que escapó del infierno: “Hoy soy una persona nueva, alejada de todo lo malo”

    Catalina y las Bordonas de Oro sorprende con su primera canción de salsa

    Con Selva Almada y Sabina Urraca: Furia del Libro de invierno tendrá programación de 150 actividades

    Lula aventaja a Flávio Bolsonaro en sondeos electorales de Brasil tras escándalo del Banco Master
    Mundo

    Lula aventaja a Flávio Bolsonaro en sondeos electorales de Brasil tras escándalo del Banco Master

    Estados Unidos estaría preparando nuevos ataques contra Irán: Trump canceló sus planes de fin de semana

    Juez de EE.UU. desestima los cargos por tráfico de personas contra Kilmar Ábrego

    El IMC como contenido escolar: una práctica que debemos revisar
    Paula

    El IMC como contenido escolar: una práctica que debemos revisar

    Un lugar donde sí encontrar ropa en tallas grandes

    Datos Paula: más que libros para colorear