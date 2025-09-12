SUSCRÍBETE
“Lo tenemos”: los detalles de la detención de Tyler Robinson, presunto autor del asesinato de Charlie Kirk

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump había anunciado la captura de un joven de 22 años llamado Tyler Robinson en entrevista con Fox News.

Paula MoralesPor 
Paula Morales

Ahora, el gobernador de Utah, Spencer Cox, junto con el FBI dieron un punto de prensa donde entregaron más detalles de la detención.

“Lo atrapamos. La noche del 11 de septiembre, un familiar de Tyler Robinson contactó a un amigo de la familia, quien a su vez contactó a la Oficina del Sheriff del Condado de Washington con información de que Robinson les había confesado o insinuado haber cometido el incidente", informó Cox.

