    Los polémicos dichos de Donald Trump sobre manifestantes que apoyan a Maduro

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rechazó las manifestaciones que se han realizado en Nueva York en contra de la intervención militar de EE.UU en Venezuela, que terminó con Nicolás Maduro detenido. Durante su discurso en Washington, se refirió a los adherentes de Maduro como “lo más feo que he visto” y aseguró que las personas están siendo pagadas para realizar estas intervenciones.

    Catalina Bórquez
    Más sobre:Donald TrumpNicolás MaduroEstados UnidosVenezuela

    Suben peajes y TAG desde enero: estas son las nuevas tarifas para 2026

    Pet Shop Boys en el Movistar Arena: revisa la fecha y cuándo comienza la venta de entradas

    Rating del lunes 5 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Cómo postular a la Pensión Garantizada Universal en 2026 y cuáles son los requisitos

