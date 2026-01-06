Los polémicos dichos de Donald Trump sobre manifestantes que apoyan a Maduro
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rechazó las manifestaciones que se han realizado en Nueva York en contra de la intervención militar de EE.UU en Venezuela, que terminó con Nicolás Maduro detenido. Durante su discurso en Washington, se refirió a los adherentes de Maduro como “lo más feo que he visto” y aseguró que las personas están siendo pagadas para realizar estas intervenciones.
