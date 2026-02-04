Los últimos hitos científicos que han marcado la lucha contra el cáncer
Según la Organización Mundial de la Salud, el cáncer es una de las principales causas de muerte en el mundo. En 2025, se registraron 20 millones de nuevos casos y se estima que se eleven 22, 6 millones para el 2030 de acuerdo a datos entregados por Global Cancer Observatory (GCO). Es por esto, que diversos médicos y especialistas han trabajado incansablemente para combatir esta enfermedad y han logrado grandes hitos para el área de la salud.
En el Día Mundial contra el Cáncer te contamos más detalles.
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.