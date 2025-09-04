Madre e hijo sobreviven tras caer a un roquerío en Concón: auto perdió el control en plena curva
Un grave accidente de tránsito se produjo la mañana de este jueves en la costanera de Concón, región de Valparaíso, luego de que la conductora perdiera el control del vehículo y cayera al roquerío.
Al interior del auto, iba la mujer de 57 años y su hijo de 24. Presuntamente, podría haber perdido el control producto de lo resbaladizo del pavimento.
Pese a la gravedad del accidente -que fue registrado por una cámara de seguridad-, ninguno de los dos resultó con lesiones de gravedad.
