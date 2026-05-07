Mi momento, Capítulo 3| Del ahorro a la llave: el camino para lograr la casa propia
Sebastián Atria, gerente hipotecario de Banco Santander, y Rodrigo Abufón, gerente comercial de Inmobiliaria Aconcagua analizan junto a Polo Ramírez el panorama actual del mercado inmobiliario y financiero, y entregan una hoja de ruta para transformar el ahorro en el paso decisivo hacia la vivienda propia.
En este capítulo, Polo Ramírez habla con Sebastián Atria, gerente hipotecario de Banco Santander, y Rodrigo Abufón, gerente comercial de Inmobiliaria Aconcagua. Los especialistas reflexionan sobre la construcción de un patrimonio sólido, las exigencias de la inversión inmobiliaria actual y el momento clave en que el ahorro se convierte en la posibilidad concreta de acceder a la casa propia.
Ve el episodio en el video y descubre el camino estratégico para alcanzar tu próximo gran hito personal.
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