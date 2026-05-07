Mi momento, Capítulo 3| Del ahorro a la llave: el camino para lograr la casa propia

En este capítulo, Polo Ramírez habla con Sebastián Atria, gerente hipotecario de Banco Santander, y Rodrigo Abufón, gerente comercial de Inmobiliaria Aconcagua. Los especialistas reflexionan sobre la construcción de un patrimonio sólido, las exigencias de la inversión inmobiliaria actual y el momento clave en que el ahorro se convierte en la posibilidad concreta de acceder a la casa propia.

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