Ministra Orellana y delegado presidencial del Biobío fueron increpados por vecinos afectados por el megaincendio

Un tenso momento ocurrió la tarde de este martes en las zonas afectadas por los incendio de la Región del Biobío durante la visita a la comuna de Penco de la Ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana y el delegado presidencial regional, Eduardo Pacheco.

La instancia tenia como objetivo informar y orientar a las familias damnificadas sobre el protocolo para acceder a las ayudas del Estado y hacer un balance de los servicios entregados por el Gobierno en la zona. Sin embargo, la jornada estuvo marcada por el fuerte descontento de los vecinos, quienes increparon a las autoridades por la demora en el proceso de construcción de viviendas.

“Yo le voy a preguntar: ¿por qué el presidente se demoró más de 12 horas en dar la aprobación para rescatarnos arriba?“, expuso uno de los afectados a la ministra Orellana.

Mientras la jefa de la cartera intentaba darle explicaciones, el asistente quien se encontraba molesto siguió con duras acusaciones. “El Gobierno solo ha entregado un colchón, una canasta básica a la semana y tenemos que mendigar. Los privados suben arriba y si tocamos, tocamos, si no no tocamos nada”, señaló.

Además otro vecino encaró duramente al delegado presidencial de la Región del Biobío. “Un particular en un día montó una casa prefabricada (...) ¿Cómo los influencers le hacen la pega al gobierno?, reclamó.