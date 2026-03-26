“No afectemos más a la patria de lo que ya está afectada”: Presidente Kast envía mensaje a jóvenes movilizados
Tras asistir a la ceremonia donde firmó el decreto que promulga la ley de “Emergencia Energética, Chile Sale Adelante”, el mandatario aprovechó la ocasión para referirse a la diversas manifestaciones que se han generado por la histórica alza de los combustibles, pidiendo que “si alguien quiere manifestar su malestar, que no use el transporte público, sobre todo el Metro".
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