“No tiene muchas cosas positivas que presentar”: Kaiser cuestiona candidatura de Bachelet a la ONU
Tras la oficialización de la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de las Naciones Unidas, el diputado Johannes Kaiser (PNL) cuestionó su nombramiento. Además, lanzó duras criticas a las gestiones como mandataria y su desempeño como alta Comisionada de Derechos Humanos en la ONU. “Me parece notable que haya más apoyo en Brasil y México para Michelle Bachelet que en Chile porque estoy seguro que ninguno de los chilenos tiene mayor interés en ver a una tan mal presidenta de nuestro país haciendo daño también al mundo” declaró. Además, agregó: "No tiene muchas cosas que presentar que sean positivas en su hoja de vida. Aparte de haber chantado la economía de nuestro país y haber destruido las bases de nuestra seguridad”.
