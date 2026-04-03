Irán asegura haber derribado segundo caza F-35 de EE.UU. en medio de ofensiva con Israel

La Guardia Revolucionaria de Irán aseguró este viernes haber derribado un segundo caza F-35 de Estados Unidos durante una incursión en su espacio aéreo, en medio de la ofensiva conjunta que Washington e Israel mantienen contra territorio iraní.

Según un portavoz militar iraní, en declaraciones difundidas por la agencia Mehr, el avión fue alcanzado por sistemas de defensa antiaérea en zonas del centro del país. Hasta el momento, las autoridades estadounidenses no han entregado una versión oficial sobre este nuevo incidente.

El vocero agregó que el aparato quedó “completamente destruido” tras el impacto, y sostuvo que existen “pocas posibilidades” de que el piloto haya logrado eyectarse con vida debido a la magnitud de la explosión.

En ese sentido, la agencia estatal de noticias iraní Mehr ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para que ayude a capturar al piloto y al oficial del armamento estadounidense.

Irán asegura haber derribado segundo caza F-35 de EE.UU. en medio de ofensiva con Israel

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Este ataque defensivo se suma a un hecho previo ocurrido el 19 de marzo, cuando el Ejército de Estados Unidos confirmó el aterrizaje de emergencia de un F-35 en una base en Oriente Próximo tras participar en una misión de combate sobre Irán.

En esa ocasión, mientras Washington aseguró que la aeronave logró tomar tierra sin mayores complicaciones, la Guardia Revolucionaria afirmó haber impactado el avión, señalando que presentaba “graves daños”.

La escalada se produce en un contexto de alta tensión regional, marcado por una ofensiva militar en curso y el intento de reactivar negociaciones entre Estados Unidos e Irán para alcanzar un nuevo acuerdo nuclear.

Irán asegura haber derribado segundo caza F-35 de EE.UU. en medio de ofensiva con Israel

En paralelo, Teherán ha respondido con ataques dirigidos contra Israel y objetivos estadounidenses en Oriente Próximo, incluyendo bases militares en la región.