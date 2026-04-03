Municipalidad de Puerto Montt anuncia querella por escrito con amenaza de ataque en liceo

Esta semana, estudiantes del Liceo de Hombres Manuel Montt, encontraron un rayado en uno de los baños con una amenaza sobre un futuro ataque en el establecimiento. Tras esto, la Municipalidad de Puerto Montt, anunció que presentarán una querella a través de la Unidad Penal Municipal (UPM).

“Tiroteo el martes 07/04/26″, decía específicamente el escrito que alertó a las autoridades.

Desde el municipio, el alcalde Rodrigo Wainraihgt informó de la situación al Ministerio Público, solicitó la intervención de Carabineros y el apoyo del equipo de Seguridad Pública, además, de los equipos especializados del Departamento de Administración de Educación Municipal (DAEM).

“Vamos a individualizar a estos personajes, a mí en estas cosas no me tirita la mano y vamos a hacer justicia. No vamos a dejar que amedrenten a nuestra comunidad y a nuestros estudiantes”, señaló.

El jefe comunal hizo un llamado a mantener la calma e informó a la comunidad escolar que “estamos poniendo a disposición todas nuestras medidas de seguridad para garantizar la tranquilidad y también las clases”.

Por su parte el jefe (s) de la DAEM, Faustino Villagra confirmó que no cancelarán las clases pero que harán jornadas de reflexión.

“Vamos a aprovechar parte del tiempo de la jornada para realizar un trabajo de socialización de la buena convivencia escolar, precisamente con el Departamento de Convivencia, con el Programa de Habilidades para la Vida, con Carabineros de Chile y con la Delegación”, dijo.

Villagra además valoró la acción de los estudiantes que encontraron el rayado y dieron aviso a las autoridades del recinto escolar.

Durante esta semana también se reportaron otras amenazas en colegios de la región del Maule, Biobío y Antofagasta en que algunos centros educacionales junto a los municipios respectivos decidieron suspender las clases.