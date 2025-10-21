“No tienen respeto por nada”: viral de ciclistas contra el tránsito genera rechazo transversal
Un grupo de al menos cuatro ciclistas se grabaron avanzando contra el tránsito en plena intersección de Avenida Grecia con Pedro de Valdivia, en la esquina del Estadio Nacional, registro que ha causado rechazo en los cibernautas.
Si bien no se conoce la fecha exacta, usuarios en redes sociales los han catalogado de “soberbios” e “inconscientes”, ya que podrían haber causado un accidente de tránsito.
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.