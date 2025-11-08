Pánico en Mall Arauco Maipú: delincuentes protagonizan violento asalto con disparos
Durante la tarde de este sábado, alrededor de las 16:00 horas, se registró una balacera al interior del Mall Arauco Maipú en una tienda Ripley, perpetrada por un grupo de delincuentes.
Según información preliminar de Carabineros, cuatro sujetos con rostros cubiertos asaltaron la tienda con armas de fuego, y sustrajeron una cantidad indeterminada de especies desde el sector de perfumería y ópticas.
Luego, huyeron del lugar en un vehículo Station Wagon de color blanco, de la marca MG.
El incidente desató el pánico entre los clientes y trabajadores. Afortunadamente, no hubo lesionados.
COMENTARIOS
