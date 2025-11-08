OFERTA ELECCIONES $990
    Pánico en Mall Arauco Maipú: delincuentes protagonizan violento asalto con disparos

    Durante la tarde de este sábado, alrededor de las 16:00 horas, se registró una balacera al interior del Mall Arauco Maipú en una tienda Ripley, perpetrada por un grupo de delincuentes.

    Paula MoralesPor 
    Paula Morales

    Según información preliminar de Carabineros, cuatro sujetos con rostros cubiertos asaltaron la tienda con armas de fuego, y sustrajeron una cantidad indeterminada de especies desde el sector de perfumería y ópticas.

    Luego, huyeron del lugar en un vehículo Station Wagon de color blanco, de la marca MG.

    El incidente desató el pánico entre los clientes y trabajadores. Afortunadamente, no hubo lesionados.

    Anuncian probables tormentas eléctricas en cinco regiones del país

    Dónde y a qué hora ver a O’Higgins vs. Ñublense en TV y streaming

    Cuándo y a qué hora ver a Palestino vs. Coquimbo Unido en TV y streaming

    Advierten posibles vientos “arrachados y tornádicos” desde La Araucanía hasta Los Lagos

