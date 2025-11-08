Pánico en Mall Arauco Maipú: delincuentes protagonizan violento asalto con disparos

Según información preliminar de Carabineros, cuatro sujetos con rostros cubiertos asaltaron la tienda con armas de fuego, y sustrajeron una cantidad indeterminada de especies desde el sector de perfumería y ópticas.

Luego, huyeron del lugar en un vehículo Station Wagon de color blanco, de la marca MG.

El incidente desató el pánico entre los clientes y trabajadores. Afortunadamente, no hubo lesionados.