Papa León XIV recibió a María Corina Machado en el Vaticano
En una audiencia extraordinaria, el Papa León XIV se reunió esta mañana con la líder opositora venezolana María Corina Machado en la Santa Sede, en El Vaticano. En este momento que se produjo tras una semana de la detención de Nicolás Maduro en Venezuela, la ganadora del Premio Nobel de la Paz, le solicitó al Papa interceder en la liberación de los presos políticos e intermediar en la transición a la democracia de su país.
