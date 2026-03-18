Pasajero baja a patadas a sujeto acusado de acosar a estudiante en bus en Lota
Un hombre intervino en un bus de Lota, Concepción, para detener un presunto acoso del que sería víctima una estudiante.
El hecho fue ampliamente difundido en redes sociales y en el registro se ve cómo un usuario bajó al acusado.
De las tocaciones a la joven, se percató el hombre y una adulta mayor, lo que provocó la inmediata intervención del testigo, quien actuó por su cuenta, propinándole golpes e insultos.
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