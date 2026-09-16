Pasajeros viven momentos de terror en un avión tras despegue en una ciudad Iraní
El dramático momento fue grabado por uno de los propios pasajeros dando cuenta de la destrucción de parte del piso y el techo del avión.
La aeronave perdió parte de su fuselaje al momento del despegue, provocado por la explosión de un neumático, lo que habría dañado uno de los motores y parte del avión.
El Boeing 737 de “Sepehran Airlines” que se disponía a cubrir la ruta desde Mashhad hacia Kermanshah, en Irán, tuvo que regresar de emergencia a la ciudad de origen, logrando evacuar a todos los pasajeros.
Afortunadamente, no hubo heridos, ni fallecidos, según reportó la propia aerolínea tras el dramático incidente.
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