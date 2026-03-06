SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Videos

    Pastores evangélicos rezan por Trump en el Despacho Oval: “Para liderar nuestra nación”

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió a un grupo de pastores evangélicos en su Despacho Oval en medio del conflicto con Medio Oriente para rezar junto a él por el éxito en la operación "Furia Épica".

    Por 
    Catalina Bórquez

    En los registros se ve al grupo rodeando a Trump, mientras posan sus manos sobre él para rezar por sabiduría y protección divina para el líder republicano y las tropas estadounidenses.

    “Oramos por tu gracia y tu protección sobre él. Oramos por tu gracia y tu protección sobre nuestras tropas y todos los hombres y mujeres que sirven en nuestras fuerzas armadas. Y, padre, te rogamos que sigas dándole a nuestro Presidente la fuerza que necesita para liderar nuestra nación mientras regresamos a una sola nación bajo Dios”, se escucha decir al pastor.

    Más sobre:Donald TrumpEstados UnidosGuerra Medio Oriente

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Así arranca la F1 2026: Nuevos autos, motores y equipos... y también incertidumbre

    Rating del jueves 5 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    ChileMujeres lanza nuevo reporte de indicadores de género y expertos llaman a acelerar cambios culturales empresariales

    La alegría de las Diablas tras el triunfo ante Francia que las acerca al Mundial: “Es algo que no tiene comparación”

    El buen arranque de año del mercado automotor: más de 190 mil autos usados vendidos a febrero

    Carabineros implementará cortes y desvíos de tránsito el domingo por manifestaciones del 8M en la Alameda

    Servicios

    Rating del jueves 5 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 5 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Los días y horarios del operativo gratuito de vacunación en el Metro de Santiago

    Los días y horarios del operativo gratuito de vacunación en el Metro de Santiago

    Temblor hoy, viernes 6 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, viernes 6 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Beca Presidente de la República: ¿Cómo postular y hasta cuándo hay plazo para solicitarla?

    Beca Presidente de la República: ¿Cómo postular y hasta cuándo hay plazo para solicitarla?

    Rating del jueves 5 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN
    Chile

    Rating del jueves 5 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Carabineros implementará cortes y desvíos de tránsito el domingo por manifestaciones del 8M en la Alameda

    Provoste (DC) sobre proyecto que conmuta penas: “Que el presidente electo o sus ministros pongan algo de cordura”

    El buen arranque de año del mercado automotor: más de 190 mil autos usados vendidos a febrero
    Negocios

    El buen arranque de año del mercado automotor: más de 190 mil autos usados vendidos a febrero

    “Entregamos el país en una situación mucho mejor”: la reflexión de Grau tras el IPC, ad portas del cambio de mando

    Precios del petróleo vuelven a dispararse y Qatar advierte sobre posible detención de los envíos en “cuestión de días”

    Quién es Daniel Vorcaro, el dueño de un banco en Brasil acusado del mayor escándalo financiero del último tiempo
    Tendencias

    Quién es Daniel Vorcaro, el dueño de un banco en Brasil acusado del mayor escándalo financiero del último tiempo

    Las localidades de Chile que rompieron récords históricos de calor extremo en febrero de 2026

    Los microbios de Marte podrían viajar a la Tierra, según un reciente experimento

    La alegría de las Diablas tras el triunfo ante Francia que las acerca al Mundial: “Es algo que no tiene comparación”
    El Deportivo

    La alegría de las Diablas tras el triunfo ante Francia que las acerca al Mundial: “Es algo que no tiene comparación”

    “Es Dios, pero debe irse”: en España defienden la gestión de Pellegrini en el Betis y le sugieren partir

    Crisis en Argentina: River Plate le declara la guerra a Chiqui Tapia y abandona el Comité Ejecutivo de la AFA

    Desde smartphones con cámaras Leica hasta un scooter todoterreno: 9 novedades que Xiaomi presentó durante el MWC 2026
    Tecnología

    Desde smartphones con cámaras Leica hasta un scooter todoterreno: 9 novedades que Xiaomi presentó durante el MWC 2026

    Por qué el Galaxy S26 Ultra fue elegido el mejor teléfono del MWC 2026

    La radiografía de Entel al consumo de Internet en Chile: TikTok destrona a Instagram en un ecosistema dominado por las redes sociales

    Uno por uno: todos los guiños a la historia de Los Tres en su nuevo video
    Cultura y entretención

    Uno por uno: todos los guiños a la historia de Los Tres en su nuevo video

    Al fin Morrissey hace noticia por su música: el pedregoso regreso al disco del cantante

    A fondo con Tini: “Mientras el artista sea real con lo que está sintiendo, la música tiene sentido”

    ¿Nueva estrategia de Israel? Atacar las fuerzas policiales iraníes para facilitar una revuelta ciudadana
    Mundo

    ¿Nueva estrategia de Israel? Atacar las fuerzas policiales iraníes para facilitar una revuelta ciudadana

    Trump afirma que “cerraría el Gobierno” para lograr la aprobación de su reforma electoral

    Italia cierra su Embajada en Irán “por motivos de seguridad” en medio de la ofensiva de Estados Unidos e Israel

    El potencial médico oculto detrás de la sangre menstrual
    Paula

    El potencial médico oculto detrás de la sangre menstrual

    Amar sin depender: la promesa que nos está dejando solos

    Paris Fashion Week: Estos son los desfiles a los que debes prestar atención esta semana