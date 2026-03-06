Pastores evangélicos rezan por Trump en el Despacho Oval: “Para liderar nuestra nación”

En los registros se ve al grupo rodeando a Trump, mientras posan sus manos sobre él para rezar por sabiduría y protección divina para el líder republicano y las tropas estadounidenses.

“Oramos por tu gracia y tu protección sobre él. Oramos por tu gracia y tu protección sobre nuestras tropas y todos los hombres y mujeres que sirven en nuestras fuerzas armadas. Y, padre, te rogamos que sigas dándole a nuestro Presidente la fuerza que necesita para liderar nuestra nación mientras regresamos a una sola nación bajo Dios”, se escucha decir al pastor.