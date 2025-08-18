Periodista de la Casa Blanca bromea con el traje de Zelensky aludiendo a “bochornosa” primera cita con Trump
El reencuentro entre el presidente ucraniano y el reportero trumpista fue bastante amistoso, luego que este le reprochara por su indumentaria militar en sus visita en febrero pasado a la Casa Blanca.
Esta vez, el periodista elogió a “Zelensky: ”Te ves maravilloso”, le dijo, a lo que Zelensky respondió: “Tu llevas el mismo traje”
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.