SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Videos

Periodista de la Casa Blanca bromea con el traje de Zelensky aludiendo a “bochornosa” primera cita con Trump

El reencuentro entre el presidente ucraniano y el reportero trumpista fue bastante amistoso, luego que este le reprochara por su indumentaria militar en sus visita en febrero pasado a la Casa Blanca.

Pablo GándaraPor 
Pablo Gándara

Esta vez, el periodista elogió a “Zelensky: ”Te ves maravilloso”, le dijo, a lo que Zelensky respondió: “Tu llevas el mismo traje”

Más sobre:TrumpZelenskyCasa BlancaPutinCumbre de Alaska

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

La hazaña de Catalina Lorca: a cuatro días de su bronce en los Juegos Mundiales de China, suma otra medalla en Asunción

Gobierno queda a un paso de concretar el primer contrato para un proyecto de litio en el marco de su política nacional

Tribunal decreta prisión preventiva para “Gordo Alex” por secuestro con homicidio de Ronald Ojeda

Arrestan a un jugador chileno tras ser acusado de robo en el mundial de Pokémon

Manuel Pellegrini mastica un pálido empate ante el Elche en el estreno de su sexta temporada con Betis

UDI pedirá a Contraloría investigar cita de Boric con presidentes oficialistas por parlamentarias: apuntan a eventual intervencionismo

Servicios

De cuánto es el Aguinaldo de Fiestas Patrias para el sector público y pensionados

De cuánto es el Aguinaldo de Fiestas Patrias para el sector público y pensionados

Cambio de hora: ¿Cuándo regresa el horario de verano?

Cambio de hora: ¿Cuándo regresa el horario de verano?

Cómo participar en el sorteo de una gift card de $170 mil que ofrece BancoEstado

Cómo participar en el sorteo de una gift card de $170 mil que ofrece BancoEstado

Comienza la venta de entradas para show de Ricky Martin en el Claro Arena

Comienza la venta de entradas para show de Ricky Martin en el Claro Arena

Tribunal decreta prisión preventiva para “Gordo Alex” por secuestro con homicidio de Ronald Ojeda
Chile

Tribunal decreta prisión preventiva para “Gordo Alex” por secuestro con homicidio de Ronald Ojeda

UDI pedirá a Contraloría investigar cita de Boric con presidentes oficialistas por parlamentarias: apuntan a eventual intervencionismo

Superintendencia de Educación Superior anuncia que Universidad Sek concluyó con éxito plan de recuperación comprometido

Gobierno queda a un paso de concretar el primer contrato para un proyecto de litio en el marco de su política nacional
Negocios

Gobierno queda a un paso de concretar el primer contrato para un proyecto de litio en el marco de su política nacional

Enjoy logra salida del casino de Viña del Mar y Ripamonti manifiesta su molestia por el proceso

Qué esperan los expertos para la economía chilena tras el crecimiento del PIB en el segundo trimestre

Arrestan a un jugador chileno tras ser acusado de robo en el mundial de Pokémon
Tendencias

Arrestan a un jugador chileno tras ser acusado de robo en el mundial de Pokémon

Quién es Rodrigo Paz Pereira, el candidato que sorprendió y pasó a segunda vuelta en las elecciones de Bolivia

Quién es Jorge “Tuto” Quiroga, el exmandatario conservador que irá a segunda vuelta en las elecciones de Bolivia

La hazaña de Catalina Lorca: a cuatro días de su bronce en los Juegos Mundiales de China, suma otra medalla en Asunción
El Deportivo

La hazaña de Catalina Lorca: a cuatro días de su bronce en los Juegos Mundiales de China, suma otra medalla en Asunción

Manuel Pellegrini mastica un pálido empate ante el Elche en el estreno de su sexta temporada con Betis

Abrupto final en Cincinnati: Jannik Sinner se retira tras solo cinco juegos y Carlos Alcaraz se queda con el título

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo
Ciencia y Tecnología

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo

Científicos chilenos realizan crucial hallazgo sobre una de las enfermedades que más ceguera provoca a nivel mundial

Tras casi 20 años intentándolo, mujer queda embarazada gracias a la inteligencia artificial

Un viaje psicodélico en IA: mira el video de El Glitch de Carmen Ruiz
Cultura y entretención

Un viaje psicodélico en IA: mira el video de El Glitch de Carmen Ruiz

Una clase de amor en la nueva canción de Javier Barría

De la última Palma de Oro al debut de C. Tangana: guía de Sanfic con 10 películas destacadas

Hamas acepta plan de alto el fuego durante negociaciones en Egipto
Mundo

Hamas acepta plan de alto el fuego durante negociaciones en Egipto

Renovación de figuras en la política y el voto castigo: las claves del triunfo de Rodrigo Paz en Bolivia

Zelensky llega a la Casa Blanca para encuentro con Trump por guerra de Rusia en Ucrania

Sindy Arzani y su red de apoyo: cuidar a las madres para cuidar el futuro
Paula

Sindy Arzani y su red de apoyo: cuidar a las madres para cuidar el futuro

Del amor propio al rechazo: el retorno de los estereotipos de belleza en las nuevas generaciones

“Reservado para el placer”: ¿Es buena idea agendar los encuentros sexuales?