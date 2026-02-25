Perro de Carabineros protagoniza segundo decomiso multimillonario en menos de un mes

Bautizado como Spot, el border collie se integró al OS7 de Carabineros hace poco más de dos meses, y ahora por segunda vez en tres semanas, evitó a través de su olfato el ingreso de sustancias a la región.

“En el trabajo antidrogas, el perro cumple un rol esencial, apoyando a través de su olfato y astucia, la experiencia y los conocimientos de los carabineros OS7. Estamos hablando de un carabinero más, que coloca sus sentidos al servicio de la comunidad para combatir el narcotráfico y evitar que la droga llegue a los barrios del país” detalló el Jefe de Zona de Carabineros Coquimbo, General Christian Brebi, destacando el impecable trabajo de Spot.

A inicios de febrero, Spot interceptó más de una tonelada y media de sustancias entre marihuana y cocaína, como resultado de un operativo de fiscalización en terreno que tuvo como epicentro el ingreso norte a la región de Coquimbo por la ruta 5.

La historia se repite a 20 días de ese hallazgo: el can detectó media tonelada de droga que fue sacada de circulación, y un hombre fue detenido.