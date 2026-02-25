Perro de Carabineros protagoniza segundo decomiso multimillonario en menos de un mes
Un border collie perteneciente al OS7 Coquimbo, detectó 559 kilos de marihuana, golpe al narcotráfico que se produce a menos de tres semanas de un decomiso que protagonizó el mismo can, que superó las dos toneladas de drogas.
Bautizado como Spot, el border collie se integró al OS7 de Carabineros hace poco más de dos meses, y ahora por segunda vez en tres semanas, evitó a través de su olfato el ingreso de sustancias a la región.
“En el trabajo antidrogas, el perro cumple un rol esencial, apoyando a través de su olfato y astucia, la experiencia y los conocimientos de los carabineros OS7. Estamos hablando de un carabinero más, que coloca sus sentidos al servicio de la comunidad para combatir el narcotráfico y evitar que la droga llegue a los barrios del país” detalló el Jefe de Zona de Carabineros Coquimbo, General Christian Brebi, destacando el impecable trabajo de Spot.
A inicios de febrero, Spot interceptó más de una tonelada y media de sustancias entre marihuana y cocaína, como resultado de un operativo de fiscalización en terreno que tuvo como epicentro el ingreso norte a la región de Coquimbo por la ruta 5.
La historia se repite a 20 días de ese hallazgo: el can detectó media tonelada de droga que fue sacada de circulación, y un hombre fue detenido.
