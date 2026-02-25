SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Videos

    Perro de Carabineros protagoniza segundo decomiso multimillonario en menos de un mes

    Un border collie perteneciente al OS7 Coquimbo, detectó 559 kilos de marihuana, golpe al narcotráfico que se produce a menos de tres semanas de un decomiso que protagonizó el mismo can, que superó las dos toneladas de drogas.

    Paula MoralesPor 
    Paula Morales

    Bautizado como Spot, el border collie se integró al OS7 de Carabineros hace poco más de dos meses, y ahora por segunda vez en tres semanas, evitó a través de su olfato el ingreso de sustancias a la región.

    “En el trabajo antidrogas, el perro cumple un rol esencial, apoyando a través de su olfato y astucia, la experiencia y los conocimientos de los carabineros OS7. Estamos hablando de un carabinero más, que coloca sus sentidos al servicio de la comunidad para combatir el narcotráfico y evitar que la droga llegue a los barrios del país” detalló el Jefe de Zona de Carabineros Coquimbo, General Christian Brebi, destacando el impecable trabajo de Spot.

    A inicios de febrero, Spot interceptó más de una tonelada y media de sustancias entre marihuana y cocaína, como resultado de un operativo de fiscalización en terreno que tuvo como epicentro el ingreso norte a la región de Coquimbo por la ruta 5.

    La historia se repite a 20 días de ese hallazgo: el can detectó media tonelada de droga que fue sacada de circulación, y un hombre fue detenido.

    Más sobre:NacionalRegión de CoquimboOS7 CarabinerosPerros policialesPerros de Carabineros

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Los contactos de La Moneda y la OPE por el cable chino: Muñoz entregará minuta a De Grange y las otras bilaterales donde se abordó el tema

    Incendio en restaurante chino del barrio Meiggs deja al menos tres lesionados

    “El ministro no anda nada solo”: Boric blinda a Muñoz tras dura cita en La Moneda por manejo de crisis

    Debut en Washington: Kast designa a Andrés Ergas como embajador ante EE.UU.

    Cómo fue que la conferencia del embajador Brandon Judd activó a la Fiscalía por hackeo y detuvo operación de la ANI

    Michelle Bachelet y Ricardo Lagos se excusan de asistir al cambio de mando... Eduardo Frei no se lo pierde

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Juventus vs. Galatasaray por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Juventus vs. Galatasaray por la Champions League

    A qué hora y dónde ver a Real Madrid vs. Benfica por la Champions League

    A qué hora y dónde ver a Real Madrid vs. Benfica por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Atalanta vs. Borussia Dortmund por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Atalanta vs. Borussia Dortmund por la Champions League

    Anuncian venta de entradas para las presentaciones de BTS World Tour Arirang en cines

    Anuncian venta de entradas para las presentaciones de BTS World Tour Arirang en cines

    Los contactos de La Moneda y la OPE por el cable chino: Muñoz entregará minuta a De Grange y las otras bilaterales donde se abordó el tema
    Chile

    Los contactos de La Moneda y la OPE por el cable chino: Muñoz entregará minuta a De Grange y las otras bilaterales donde se abordó el tema

    Incendio en restaurante chino del barrio Meiggs deja al menos tres lesionados

    “El ministro no anda nada solo”: Boric blinda a Muñoz tras dura cita en La Moneda por manejo de crisis

    CCU anota caída en sus ganancias ante débiles resultados en Argentina
    Negocios

    CCU anota caída en sus ganancias ante débiles resultados en Argentina

    Daza encabeza delegación argentina a EE.UU. para negociar con el FMI la entrega de US$ 1.000 millones

    Viña Santa Rita reporta pérdidas por casi $6 mil millones en medio de caída global de consumo del vino

    Por qué los paños de cocina viejos secan mejor que los nuevos, según la ciencia
    Tendencias

    Por qué los paños de cocina viejos secan mejor que los nuevos, según la ciencia

    Cómo las autoridades de México rastrearon a “El Mencho”, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación

    ¿Funcionan las afirmaciones positivas para ser feliz? Esto dice un psicólogo

    Otra vez Chile en la mira de Conmebol por xenofobia: el video y las denuncias de Carabobo que acorralan a Huachipato
    El Deportivo

    Otra vez Chile en la mira de Conmebol por xenofobia: el video y las denuncias de Carabobo que acorralan a Huachipato

    Lucas Assadi le da otro dolor de cabeza a Paqui Meneghini en la U

    La Roja confirma la fecha para el amistoso contra la Portugal de Cristiano Ronaldo

    Apple Sports aterriza en Chile: cómo es la app gratuita para seguir la Primera División y las grandes ligas de América
    Tecnología

    Apple Sports aterriza en Chile: cómo es la app gratuita para seguir la Primera División y las grandes ligas de América

    Review del Blik Fidelity 2: equilibrio Hi-Fi por menos de $150.000

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Esteban Düch: las dudas que tenía la organización al contratar al comediante venezolano tras el fracaso de George Harris
    Cultura y entretención

    Esteban Düch: las dudas que tenía la organización al contratar al comediante venezolano tras el fracaso de George Harris

    Enzo Ferrada: la voz que este miércoles 25 dará vida a la obertura del Festival de Viña

    Cuál fue la reacción de George Harris al éxito de Esteban Düch en el Festival de Viña 2026

    Las claves para entender el proyecto de ley antipandillas aprobado por el Congreso brasileño
    Mundo

    Las claves para entender el proyecto de ley antipandillas aprobado por el Congreso brasileño

    Estados Unidos y Corea del Sur realizarán en marzo una serie de maniobras militares en medio de tensión con Corea del Norte

    Zelenski anuncia nuevos contactos este jueves con Estados Unidos y prevé un diálogo trilateral para el mes de marzo

    Semana de la Moda en Milán: ¿Qué pasarelas ver, cuándo y por qué?
    Paula

    Semana de la Moda en Milán: ¿Qué pasarelas ver, cuándo y por qué?

    Hablemos de amor: él me recordó que sigo viva

    Identidad y refugio en el canto: la historia del Coro Queer Chile