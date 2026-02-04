Llegó al equipo canino hace un mes: cachorro de Carabineros detectó más de una tonelada y media de droga

Más de 1400 contenedores de droga fueron detectados por un border collie de dos años que llegó recientemente para fortalecer el apoyo canino para los carabineros especializados del OS7 Coquimbo.

La detección ocurrió en un operativo de fiscalización en terreno, en el ingreso norte a la región de Coquimbo por la Ruta 5.

En total, el cachorro descubrió casi 3 millones de dosis -de marihuana y cocaína- avaluadas en más de 7 mil millones de pesos.

Un hombre de 47 años fue detenido, y mantiene ocho reiteraciones por robo en lugar habitado, amenazas, porte de drogas.