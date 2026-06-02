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    Desde la Redacción: oficialismo y oposición chocan posturas por Cuenta Pública

    El día después de la primera Cuenta Pública del Presidente José Antonio Kast ante el Congreso, representantes de distintos sectores políticos contrastaron posturas en el programa de streaming de La Tercera. Revisa en este capítulo especial las entrevistas a Paulina Vodanovic, timonel y senadora del PS; a Andrea Balladares, timonel y senadora de RN; a Bárbara Figueroa, secretaria general del PC; a Iván Flores, senador DC; a Beatriz Sánchez, senadora del FA; a Gustavo Sanhueza, senador UDI y a Vicente Bruna, secretario general del Partido Republicano.

    Alonso VatelPor 
    Alonso Vatel

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