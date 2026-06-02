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    Geely y la electromovilidad para un mundo automotriz más sustentable

    Sebastián Troncoso, gerente de Geely Chile, relata los pasos del gigante automotriz chino en Chile y las novedades que llegarán al país durante 2026.

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    Geely y la electromovilidad para un mundo automotriz más sustentable

    ¿Está Chile realmente preparado para la revolución de la electromovilidad?Ante un mundo que exige una descarbonización y nuevas formas de movilizarse, el mercado se está transformando para adoptar tecnologías limpias que logren combinar grandes distancias con confort, seguridad y modernidad.

    Así es como Geely, el gigante automotriz chino con presencia en el país, está avanzando a paso firme en sus pilares de transformación en movilidad.

    En una reciente conversación en RadarLT en los estudios de La Tercera, Sebastián Troncoso, Gerente de Geely Chile, abordó la tarea de convencer a los conductores tradicionales que aún tienen dudas y aprensiones sobre este cambio.

    “De alguna manera, el híbrido se presenta como un puente entre ambas alternativas, permitiendo que el usuario tenga la confianza de recorrer una distancia razonable sin depender exclusivamente de estaciones de carga que todavía son incipientes en nuestro país”, explicó el gerente en RadarLT.

    Mientras que un vehículo convencional con un estanque de 55 litros rinde un promedio de 300 kilómetros en entornos urbanos intensos, la asistencia eléctrica permite estirar ese mismo volumen hasta rangos de 700 u 800 kilómetros.

    Por su parte, el híbrido enchufable (PHEV) eleva la apuesta al permitir la carga directa a la red eléctrica, otorgando al usuario una versatilidad absoluta.

    El horizonte de la electromovilidad

    El desarrollo de la electromovilidad ha tenido que alinearse con las preferencias reales de los conductores locales. Así lo explica Troncoso, quien describe que “antiguamente me acuerdo que los sedanes representaban el 20% o 30% de venta; ahora no representan más del 10%, entonces todo se ha transformado en un tremendo ecosistema de SUV”.

    Este segmento concentra más del 45% de la venta nacional y supera el 50% de la preferencia en toda Latinoamérica. El usuario actual prioriza estas carrocerías no solo por sus prestaciones de habitabilidad, espacio o potencia, “sino que también por todo lo que tiene que ver con seguridad”, apuntó.

    El horizonte de la electromovilidad se mueve a una velocidad vertiginosa de cara a los próximos años. En el corto plazo, las innovaciones se centran en disolver la barrera del tiempo con cargadores residenciales rápidos que se conecten con la comodidad de un smartphone.

    “Yo creo que de aquí a unos años más ya vamos a estar viendo vehículos que dan 2.000 o 2.500 kilómetros de rango de autonomía”, proyectó el ejecutivo, esperando que pronto llegue la democratización del transporte sustentable en el país.

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