SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Videos

Polémica en el US Open: hombre arrebata de las manos de un niño un jockey que le regaló el tenista Majchrzaka

El deportista polaco Kamil Majchrzak, se tomó un tiempo para saludar a sus fanáticos tras ganar el partido contra el ruso Karen Khachanov, momento en que ocurrió una polémica situación.

Paula MoralesPor 
Paula Morales

Majchrzak, número 79 en el mundo, venció al tenista ruso -noveno del mundo-, tras cinco sets que se disputaron en más de cuatro horas.

Posterior al partido, el polaco fue a saludar a sus seguidores y ocurrió una situación que fue captada por las cámaras y ha dado la vuelta al mundo.

Mientras firmaba autógrafos, Majchrzak le regaló su jockey a un pequeño niño, pero el hombre que estaba parado a su lado, se lo arrebató de la manos y lo guardó en el bolso de su mujer.

Las imágenes muestran cómo el niño llora y reclama su regalo, pero el hombre de al lado sólo lo ignoró.

Más sobre:US OpenEE.UU.Kamil MajchrzakKaren KhachanovViral

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Suprema complica al fiscal Valencia: ordena investigar si reunión con Chadwick y Hermosilla se ajustó a ley de Lobby

Con insultos contra la U: el masivo arengazo de Colo Colo en la previa del Superclásico

RM: autoridades regionales entregan cámaras corporales a inspectores de más de 51 municipios

Policías bolivianos fueron detenidos en la frontera con 570 kilos de droga, armas y vehículo robado

La intervención de Donald Trump en los museos de EE.UU.: el debate sobre cómo contar la historia y abordar la memoria

Desbordes desdramatiza descuelgues a Matthei: “El 99% de los alcaldes de Chile Vamos estamos con ella”

Servicios

Termina el plazo para pagar la segunda cuota del permiso de circulación: ¿De cuánto es la multa por no tenerlo?

Termina el plazo para pagar la segunda cuota del permiso de circulación: ¿De cuánto es la multa por no tenerlo?

Rating del jueves 28 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del jueves 28 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Cuándo se publican los resultados de la Admisión Escolar 2026: revisa las próximas fechas del proceso

Cuándo se publican los resultados de la Admisión Escolar 2026: revisa las próximas fechas del proceso

Temblor hoy, viernes 29 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, viernes 29 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Suprema complica al fiscal Valencia: ordena investigar si reunión con Chadwick y Hermosilla se ajustó a ley de Lobby
Chile

Suprema complica al fiscal Valencia: ordena investigar si reunión con Chadwick y Hermosilla se ajustó a ley de Lobby

RM: autoridades regionales entregan cámaras corporales a inspectores de más de 51 municipios

Policías bolivianos fueron detenidos en la frontera con 570 kilos de droga, armas y vehículo robado

Tras denuncia de Contraloría: licencias médicas acentúan baja y marcan en julio su mayor caída interanual en dos años
Negocios

Tras denuncia de Contraloría: licencias médicas acentúan baja y marcan en julio su mayor caída interanual en dos años

Instancia ambiental da luz verde a proyecto solar en Atacama por US$250 millones

Desde el organigrama hasta las contrataciones: lo que revelan las primeras actas del Fondo Autónomo Previsional

Qué armas tenían las turistas de EEUU detenidas en el Aeropuerto de Santiago
Tendencias

Qué armas tenían las turistas de EEUU detenidas en el Aeropuerto de Santiago

Expo MascotasF: adopciones, charlas y novedades

Cómo Europa construye una “cortina de hierro” para protegerse de un potencial ataque de Rusia

Con insultos contra la U: el masivo arengazo de Colo Colo en la previa del Superclásico
El Deportivo

Con insultos contra la U: el masivo arengazo de Colo Colo en la previa del Superclásico

“La próxima vez, no te preguntes por qué te golpeé”: Stefanos Tsitsipas explota por los saques bajo el brazo de su rival

Complicado sorteo para el Betis de Manuel Pellegrini en la fase de liga de la Europa League

Cómo inscribirse a la Experiencia Cósmica Inmersiva para explorar el universo a través de la realidad virtual
Finde

Cómo inscribirse a la Experiencia Cósmica Inmersiva para explorar el universo a través de la realidad virtual

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 30 y 31 de agosto

Snarky Puppy en el Teatro del Lago de Frutillar: los detalles de las entradas para el concierto

La intervención de Donald Trump en los museos de EE.UU.: el debate sobre cómo contar la historia y abordar la memoria
Cultura y entretención

La intervención de Donald Trump en los museos de EE.UU.: el debate sobre cómo contar la historia y abordar la memoria

Don Francisco se reúne con colaboradores históricos de Sábados Gigantes para conmemorar los 10 años del fin del programa

Supergrass en Chile: cómo ser encantador

Alemania retoma el servicio militar y se suma a otros países de Europa ante amenaza rusa
Mundo

Alemania retoma el servicio militar y se suma a otros países de Europa ante amenaza rusa

El Ejército israelí recupera en Gaza el cuerpo sin vida del secuestrado Ilan Weiss y los restos de otro rehén

Juez de EE.UU. permite a víctimas del 11/S seguir con demanda contra Arabia Saudí por supuesta colaboración

¿Salud pública o control? La polémica ley japonesa de la cintura
Paula

¿Salud pública o control? La polémica ley japonesa de la cintura

Ana María Salinas, experta en parentalidad positiva: “Si no se interviene, la violencia se repite de generación en generación”

Lupus, el gran imitador