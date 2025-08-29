Polémica en el US Open: hombre arrebata de las manos de un niño un jockey que le regaló el tenista Majchrzaka

Majchrzak, número 79 en el mundo, venció al tenista ruso -noveno del mundo-, tras cinco sets que se disputaron en más de cuatro horas.

Posterior al partido, el polaco fue a saludar a sus seguidores y ocurrió una situación que fue captada por las cámaras y ha dado la vuelta al mundo.

Mientras firmaba autógrafos, Majchrzak le regaló su jockey a un pequeño niño, pero el hombre que estaba parado a su lado, se lo arrebató de la manos y lo guardó en el bolso de su mujer.

Las imágenes muestran cómo el niño llora y reclama su regalo, pero el hombre de al lado sólo lo ignoró.