Polémica en el US Open: hombre arrebata de las manos de un niño un jockey que le regaló el tenista Majchrzaka
El deportista polaco Kamil Majchrzak, se tomó un tiempo para saludar a sus fanáticos tras ganar el partido contra el ruso Karen Khachanov, momento en que ocurrió una polémica situación.
Majchrzak, número 79 en el mundo, venció al tenista ruso -noveno del mundo-, tras cinco sets que se disputaron en más de cuatro horas.
Posterior al partido, el polaco fue a saludar a sus seguidores y ocurrió una situación que fue captada por las cámaras y ha dado la vuelta al mundo.
Mientras firmaba autógrafos, Majchrzak le regaló su jockey a un pequeño niño, pero el hombre que estaba parado a su lado, se lo arrebató de la manos y lo guardó en el bolso de su mujer.
Las imágenes muestran cómo el niño llora y reclama su regalo, pero el hombre de al lado sólo lo ignoró.
