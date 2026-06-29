SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Videos

    ¿Por qué el peligroso virus del Ébola se sigue expandiendo?

    ¿Por qué el peligroso virus del Ébola se sigue expandiendo? Un peligroso brote de virus ébola está afectando a la República Democrática del Congo, que ya suma más de 1.275 infectados y 360 muertos. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de África advirtió que el brote podría ser el peor de la historia. Francia e Israel ya confirmaron los primeros casos. Acá te lo contamos

    Por 
    Pablo Gándara
     
    Patricio Lazcano
    Más sobre:LT ExplicaÉbolavirusÁfrica

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Nuevo sismo sacude zona devastada de Venezuela mientras se agota plazo para hallar sobrevivientes

    Gobierno presenta querella por homicidio frustrado contra carabinero en San Bernardo

    Manchester City anuncia a Enzo Maresca como DT y Chelsea estalla contra su exestratega: “Nos sentimos decepcionados”

    Por qué SpaceX perdió 400 mil millones de dólares en un solo día

    “Eso no es pobreza, eso es frescura”: Poduje carga contra casas de alto estándar en toma de San Antonio

    Dónde y a qué hora ver a Países Bajos vs. Marruecos en TV y streaming

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Países Bajos vs. Marruecos en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Países Bajos vs. Marruecos en TV y streaming

    Qué feriados y fines de semana largos quedan para el resto del 2026

    Qué feriados y fines de semana largos quedan para el resto del 2026

    A qué hora y dónde ver a Alemania vs. Paraguay en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Alemania vs. Paraguay en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Unión Española vs. Colo Colo en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Unión Española vs. Colo Colo en TV y streaming

    Gobierno presenta querella por homicidio frustrado contra carabinero en San Bernardo
    Chile

    Gobierno presenta querella por homicidio frustrado contra carabinero en San Bernardo

    “Eso no es pobreza, eso es frescura”: Poduje carga contra casas de alto estándar en toma de San Antonio

    Dónde y a qué hora ver a Países Bajos vs. Marruecos en TV y streaming

    Personas en quiebra y en renegociación por deudas más que se duplican a mayo y expertos lo atribuyen a la debilidad de la economía
    Negocios

    Personas en quiebra y en renegociación por deudas más que se duplican a mayo y expertos lo atribuyen a la debilidad de la economía

    CEO de Forestal Santa Blanca y negocio de aserraderos: “El alza del diésel nos pegó muy duro, estancó bastante la demanda”

    Gremio de laboratorios destaca el potencial de Chile para ser un gran exportador de medicamentos

    Trabajar de noche podría aumentar el riesgo de depresión en mujeres, según un estudio
    Tendencias

    Trabajar de noche podría aumentar el riesgo de depresión en mujeres, según un estudio

    Estas son las señales de que tienes un trastorno del sueño, según especialistas

    Descubren una mariposa que casi no envejece: cómo su “secreto” podría prolongar la vida de los humanos

    Manchester City anuncia a Enzo Maresca como DT y Chelsea estalla contra su exestratega: “Nos sentimos decepcionados”
    El Deportivo

    Manchester City anuncia a Enzo Maresca como DT y Chelsea estalla contra su exestratega: “Nos sentimos decepcionados”

    Brasil y Alemania buscan dar el golpe: quién juega este lunes y quiénes transmiten los partidos del Mundial

    El llanto de Vinícius en una entrevista de televisión en la previa del duelo ante Japón en el Mundial 2026

    Review del DLC 2026 de EA Sports F1 25: ¿Vale la pena?
    Tecnología

    Review del DLC 2026 de EA Sports F1 25: ¿Vale la pena?

    Review de Star Fox en Nintendo Switch 2: una puesta al día impecable

    Este refrigerador inteligente permite ver su interior desde cualquier lugar a través del teléfono

    Dua Lipa debuta como librera: abre en Portugal una librería dedicada a los libros prohibidos
    Cultura y entretención

    Dua Lipa debuta como librera: abre en Portugal una librería dedicada a los libros prohibidos

    Histórico: la película de Michael Jackson supera a Oppenheimer como el biopic más taquillero de la historia

    Pablo Neruda, malacólogo: Universidad de Chile reabre la gran muestra de caracolas del poeta

    Corte Suprema de EE.UU. rechaza intento de Trump de anular fallo por abuso sexual: mantiene condena por US$ 5 millones
    Mundo

    Corte Suprema de EE.UU. rechaza intento de Trump de anular fallo por abuso sexual: mantiene condena por US$ 5 millones

    Marchas del Orgullo movilizan a miles en el mundo entre celebraciones, demandas trans y tensión política

    Ébola en República Democrática del Congo deja 360 muertos y 1.274 casos confirmados

    El club de la migraña: comprender juntas ese dolor que no se explica
    Paula

    El club de la migraña: comprender juntas ese dolor que no se explica

    Cosiendo en comunidad

    Blokecore: por qué las camisetas de fútbol se convirtieron en la prenda más inesperada del momento