¿Por qué el peligroso virus del Ébola se sigue expandiendo?
¿Por qué el peligroso virus del Ébola se sigue expandiendo?
Un peligroso brote de virus ébola está afectando a la República Democrática del Congo, que ya suma más de 1.275 infectados y 360 muertos. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de África advirtió que el brote podría ser el peor de la historia. Francia e Israel ya confirmaron los primeros casos. Acá te lo contamos
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