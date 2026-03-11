Inicio
Videos
Presidente Boric abandona La Moneda entre aplausos y se dirigirse al Congreso
Entre aplausos, el Presidente Boric realizó su última salida desde el Palacio de La Moneda para dirigirse al cambio de mando en el Congreso Nacional.
Por
Paula Morales
11 MARZO 2026
Compartir
Twitter
Facebook
Whatsapp
LinkedIn
Email
Comentarios
Más sobre:
Nacional
Cambio de mando
Política
La Moneda
Gabriel Boric
José Antonio Kast
