    ¡Protagonizó persecución!: Perro paralizó el metro de Quito

    Un perro bajó a los carriles e interrumpió por algunos minutos el transporte en Quito, mientras los guardias de seguridad corrían para atraparlo.

    Por 
    Catalina Bórquez

    Usuarios de redes sociales registraron un divertido momento en una estación de metro en Quito, Ecuador, luego de que un perro bajara a los carriles, interrumpiendo por algunos minutos el transporte mientras los guardias de seguridad corrían para atraparlo.

    Aunque fue difícil, lograron rescatarlo y ahora se encuentra en un refugio de animales a la espera de ser adoptado.

