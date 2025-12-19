¡Protagonizó persecución!: Perro paralizó el metro de Quito

Usuarios de redes sociales registraron un divertido momento en una estación de metro en Quito, Ecuador, luego de que un perro bajara a los carriles, interrumpiendo por algunos minutos el transporte mientras los guardias de seguridad corrían para atraparlo.

Aunque fue difícil, lograron rescatarlo y ahora se encuentra en un refugio de animales a la espera de ser adoptado.