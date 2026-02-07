SUSCRÍBETE POR $1100
    ¿Qué ocurrirá con el edificio del Club de La Unión?

    El histórico recinto arrastra una compleja situación financiera desde hace varios años, lo que lo ha mantenido en un prolongado proceso de quiebra.

    Olivia Hernández D.Por 
    Olivia Hernández D.

    El pasado 29 de enero, el liquidador de la quiebra del Club de La Unión procedió a la incautación de los bienes del histórico inmueble, lo que incluye una importante colección de arte. Esto, luego de que el Tribunal Constitucional desestimara el requerimiento ingresado por la sociedad para evitar el avance del proceso.

    El proceso de inventario de bienes incautados incluye elementos propios del funcionamiento del recinto, como sillas y mesas, pero el mayor valor radica en la colección de obras de arte que alberga el club.

    Entre las piezas destacan pinturas de autores como Pedro Lira, Álvaro Casanova y Alberto Valenzuela Llanos, con obras cuyo valor individual alcanza hasta los 170 millones de pesos.

    Frente a esta situación, la sociedad propietaria del inmueble, Unión Inmobiliaria S.A., sostuvo que dichos objetos no pertenecen a la deudora del proceso, es decir, a la corporación, y acusó un “grave error” en la incautación.

    Vicente Sáez, abogado director del club afirmó que “a la fecha no hay un remate ordenado, la semana pasada se realizó la incautación en el edificio, pero casi todo lo incautado, incluyendo la colección de arte y muebles antiguos, no son del club, sino que son propiedad de Unión Inmobiliaria S.A., sociedad que es la propietaria del edificio y el club sólo los tiene en calidad de comodatario".

