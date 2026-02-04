Liquidador del Club de La Unión incauta bienes y alista remate, tras fallo del Tribunal Constitucional

El proceso de quiebra del emblemático Club de La Unión dio un nuevo giro, luego de que el liquidador de la corporación, Ernesto Pérez, hiciera efectiva la incautación de bienes del histórico edificio ubicado en el centro de Santiago, con miras a su posterior remate.

La diligencia se llevó a cabo el pasado 29 de enero, luego de que el Tribunal Constitucional (TC) rechazara el recurso interpuesto por los abogados del recinto contra la resolución que declaró la liquidación de la sociedad, a comienzos de 2025.

El proceso de inventario contó con la presencia de uno de los directores de la Corporación, Alejandro Artigas, junto a su abogado director, Vicente Sáez. Asimismo, participó el abogado de los trabajadores del club, Eduardo Guerrero, según consta en el acta de incautación e inventario de los bienes.

En el mismo documento se señala, de acuerdo con lo expuesto por el abogado de la deudora, que la compleja situación financiera del club habría sido consecuencia de “los conflictos sociales de octubre de 2019 y la crisis sanitaria, (que) generó que la cantidad de eventos y operaciones que se hacían (en el club) disminuyeran considerablemente ante el temor de la gente por visitar el centro de Santiago y eso trajo una serie de complicaciones financieras”.

En conversación con Pulso, el liquidador Pérez sostuvo que actualmente la situación en la que está la sociedad “podría significar el cierre definitivo, porque por ahora no hay continuidad de giro de la deudora. El 16 de mayo de 2025 se declaró la liquidación de la sociedad. Los abogados del club suspendieron el proceso, pero ahora se reactivó porque el recurso en el Tribunal Constitucional fue rechazado”.

“Lo que corresponde en la quiebra es rematar los bienes del club. Dentro de los bienes hay unas acciones de una sociedad que están cobrando importancia, porque permitirían seguir operando. Por lo que el cierre como tal no es tan efectivo. Es un procedimiento de quiebra. Se han usado todos los recursos y por lo tanto se había retrasado la incautación de bienes. Lo que procede es el remate de los bienes”, agregó.

El histórico Club de la Unión de Santiago (Chile) no tiene un único propietario, sino que sus activos e inmueble (en la Alameda) son controlados por la sociedad anónima Unión Inmobiliaria S.A.

Lista de bienes

En el documento se lee que “el liquidador concursal señala que se procederá a incautar la totalidad de los bienes del edificio en el que funciona la deudora a pesar de que la misma deudora manifieste que son del dueño del edificio".

El liquidador justificó la incautación total de los bienes del edificio -pese a que la deudora sostiene que pertenecen al propietario del inmueble- señalando que existe “controversia” sobre el dominio de los bienes muebles y obras de arte, las que corresponderían en su mayoría a “donaciones realizadas al Club de La Unión de Santiago, tanto antes como después de la enajenación del inmueble por parte de la deudora”.

La lista de bienes incautados está compuesta por un total de 502 artículos. Los bienes esenciales para el giro de Unión Inmobiliaria, la sociedad propietaria de los activos e inmueble histórico donde opera la corporación Club de la Unión en Santiago, alcanzan un total de $29.806.340.358. De esta cifra, el inmueble situado en la esquina nororiente de la Alameda Bernardo O’Higgins y la calle Bandera tiene una valoración individual de $26.045.195.355.

Además de este valioso inmueble, el club posee una destacada colección de obras de arte, que incluye pinturas chilenas y europeas de gran importancia. Entre las obras más significativas se encuentran: “Romeo y Julieta”, de Pedro Lira, un óleo sobre tela de 2.20 x 1.32 metros, cuyo valor asciende a $80.000.000; “Combate Naval: Fragata Lautaro, Fragata Esmeralda, Bergantín Pezuela”, de Álvaro Casanova Zenteno, una pintura de 1.40 x 2.08 metros valorada en $60.000.000; “La mala nueva”, de Pedro Lira, otro óleo sobre tela de 2.27 x 3.15 metros que tiene un valor de $150.000.000; y “Primavera en Lo Contador”, de A. Valenzuela Llanos, un óleo sobre tela de 1.56 x 2.74 metros cuyo valor es de $170.000.000.

Por otro lado, la marca comercial registrada bajo el nombre de “Club de la Unión” (sin protección para la palabra “club” aisladamente considerada), con el número de registro 1004014 y correspondiente a la clase 41 para los servicios de club social, tiene un valor estimado de $360.000.000.

Finalmente, la colección de libros históricos y otros bienes relacionados, que se encuentran principalmente en la sede ubicada en Isidora Goyenechea 3417, Depto 21, Las Condes, tiene un valor de 200.000.000 pesos. Entre los títulos más destacados se encuentran el Atlas de Gay (incompleto), las Obras completas de Benjamín Vicuña Mackenna y de Diego Barros Arana, ambas en 16 volúmenes, así como una serie de textos fundamentales sobre la historia de Chile y la Guerra del Pacífico, entre otros. También se incluyen obras como La Expedición Libertadora del Perú de Gonzalo Bulnes, Chile Ilustrado de Recaredo S. Tornero, y varios textos biográficos sobre figuras clave de la historia chilena, como Bernardo O’Higgins y Nicolás Palacios.

Reacciones

Vicente Sáez, abogado director del club afirmó que “a la fecha no hay un remate ordenado, la semana pasada se realizó la incautación en el edificio, pero casi todo lo incautado, incluyendo la colección de arte y muebles antiguos, no son del club, sino que son propiedad de Unión Inmobiliaria S.A., sociedad que es la propietaria del edificio y el club sólo los tiene en calidad de comodatario".

“El abogado de la Unión Inmobiliaria hizo esto presente durante la diligencia de incautación, y lo que corresponde ahora es que se abra un proceso respecto de la propiedad de los bienes, en que Unión Inmobiliaria S.A. acreditará el dominio de estos bienes incautados”, añadió Sáez.

Por su parte, el abogado que representa a 28 trabajadores del Club de La Unión, Eduardo Guerrero, mnifestó respecto a este proceso: “Me parece fantástico que podamos avanzar hacia la venta de bienes muebles de la corporación Club de La Unión en aras de poder satisfacer finalmente los créditos laborales y previsionales que esta empresa viene arrastrando desde 2017 hasta la fecha. En los procedimientos de reorganización y en la quiebra actual ha quedado en evidencia la insolvencia en la que se encuentra el Club de La Unión, que esta es irrecuperable, y que el único camino es la enajenación del activo”.