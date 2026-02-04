SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Nietos de Jaime Santa Cruz demandan a sus tíos y exigen que sean excluidos de la millonaria herencia familiar

    Los hermanos Roa Santa Cruz presentaron una demanda el 16 de diciembre de 2025 ante el 2º Juzgado Civil de Santiago, en la que solicitan la remoción de sus tíos Andrés y Pola Santa Cruz Negri, así como del abogado José Miguel Bambach, de sus cargos como albaceas de la herencia del empresario Jaime Santa Cruz López, quien falleció el 8 de marzo de 2020.

    Leonardo CárdenasPor 
    Leonardo Cárdenas
    Nietos de Jaime Santa Cruz demandan a sus tíos y primos por millonaria herencia

    Un nuevo capítulo en el conflicto por la herencia del empresario Jaime Santa Cruz López, fundador de empresas como Lipigas, ABC-Din, Dijón y Blumar, y quien falleció el 8 de marzo de 2020, se escribe en los tribunales. El 16 de diciembre de 2025, los hermanos Camila, Josefa, Isabel y Francisco Roa Santa Cruz, hijos de María Isabel Santa Cruz Negri -fallecida en abril de 1997-, presentaron una demanda ante el 2º Juzgado Civil de Santiago. En ella, solicitan la remoción de sus tíos, Andrés y Pola Santa Cruz Negri, así como del abogado José Miguel Bambach, de sus cargos como albaceas de la herencia familiar.

    Los hermanos Roa Santa Cruz acusan a sus tíos de excluirlos de la herencia de su abuelo a través de una serie de actos y contratos concatenados que supuestamente habrían realizado, en lo que califican como un “verdadero esquema de vaciamiento patrimonial de una sucesión en vida”.

    De acuerdo a lo relatado en la demanda, Jaime Santa Cruz realizó su último testamento solemne y cerrado 29 de noviembre de 2012. Según el mismo escrito, al haber fallecido María Isabel Santa Cruz antes que su padre, los hermanos Roa sucedieron al empresario por derecho de representación de su madre y por derecho propio. “Producto de ello, son titulares y detentan el 16,67% del haber hereditario”, consignó el escrito patrocinado por el abogado Pedro Pablo Gutiérrez.

    Según la demanda, los demandados han incumplido su encargo de manera consciente y reiterada. “Su gestión se ha caracterizado por el ocultamiento de información, la omisión de deberes legales básicos y una conducta dolosa orientada a perpetuar la opacidad, vulnerando los derechos de los Hermanos Roa, poniendo en riesgo la integridad del proceso sucesorio e incumpliendo dolosamente no solo la voluntad de Jaime Santa Cruz, sino que también normas de orden público sucesorio y prohibiciones legales”, planteó.

    “La gestión de los Albaceas los ha favorecido patrimonialmente en detrimento de la masa hereditaria, pues dos de ellos, a saber, los Albaceas Santa Cruz Negri –junto con sus hijos, hermanos y sobrinos (con exclusión de los Hermanos Roa)–, se han beneficiado del no cumplimiento de las disposiciones testamentarias profitando de los bienes hereditarios", indicó.

    En el documento también se detalló que “mantener el statu quo –sin cobrar la cuenta por cobrar, sin transparentar el contrato de crédito en donde constarían las condiciones de ésta y sin realizar los pagos establecidos en el Testamento– favorece los intereses de los Albaceas Santa Cruz Negri, junto con el interés de sus hijos, hermanos y sobrinos, y perjudica exclusivamente a los Hermanos Roa quienes son dueños de un 16,7% de los bienes quedados al fallecimiento del causante".

    Una de las controversias que existen dice relación con una deuda de aproximadamente UF 700.000 con la sucesión, que los hermanos Santa Cruz crearon para hacerse del patrimonio de su padre sin pagar el precio y que, además, a la fecha no se ha pagado, pues son los mismos hermanos Santa Cruz quienes administran la sociedad deudora y la sucesión en su calidad de albaceas.

    “Resulta patente que los Albaceas Santa Cruz Negri, en los hechos, se excusaron injustificadamente de ejercer el cargo. En cualquier caso, es claro que, además, han incurrido en dolo: han mantenido un patrón deliberado de inejecución, opacidad y beneficio propio, contrario al mandato legal y testamentario”, acotó el escrito.

    En el mismo documento, los hermanos Roa Santa Cruz acusan que “estos hechos los torna indignos para suceder al Causante conforme a los artículos 971 y 1300 del Código Civil, por lo que procede declararlos excluidos de la herencia, con las consecuencias legales respectivas: restitución de lo percibido a título de retribución, devolución de frutos e intereses y pago íntegro de los perjuicios causados”.

    Incumplimientos

    Según la demanda, los albaceas han cometido diversos incumplimientos que hacen necesaria su remoción. En primer lugar, no han cumplido con ejecutar las disposiciones establecidas en el testamento, lo que implica que no llevaron a cabo la voluntad expresamente manifestada por el causante.

    Además, indica que incumplieron su deber de conservación de los bienes, ya que no cuidaron adecuadamente los documentos y papeles de la sucesión. Incluso afirmaron desconocer el “contrato de crédito” que se encuentra expresamente incorporado al testamento, pese a que dicho instrumento es esencial para entender el principal bien de la herencia: la cuenta por cobrar contra Santegri.

    Asimismo, se acusa, los albaceas no elaboraron un inventario solemne, completo y detallado de los bienes existentes al momento del fallecimiento del causante. Tampoco pagaron los legados ordenados en el testamento, ni solicitaron o gestionaron los fondos necesarios para cumplir con esa obligación.

    Por último, según la demanda, los albaceas no rindieron cuentas de su gestión como tales y actuaron sin la diligencia que la ley exige. Por el contrario, habrían actuado de manera dolosa, perjudicando a la masa hereditaria y favoreciendo intereses contrarios a los de los herederos.

    Más sobre:NegociosHerenciaConflictoFamiliaDineroPoder

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Pet Shop Boys y los artistas urbanos agotaron en menos de 72 horas: panorama de la venta de entradas del Festival de Viña

    ¿Vuelve la batalla cultural? El discurso más ideológico de Kast que inquieta a la derecha liberal

    El nuevo Hospital del Salvador por dentro: así luce el recinto que está próximo a abrir tras 12 años de espera

    Ante la hostilidad comunista: socialistas invitan a Jeannette Jara a militar en el PS si decide abandonar el PC

    El concierto alternativo que el movimiento MAGA prepara para competir con el show de Bad Bunny en el Super Bowl

    Poduje en modo alcaldes: Vodanovic y Luksic engrosan las reservadas reuniones con ediles del nuevo ministro

    Lo más leído

    1.
    Frontal Trust pide la quiebra del empresario inmobiliario José Miguel Rawlings, socio de Bicentenario Capital

    Frontal Trust pide la quiebra del empresario inmobiliario José Miguel Rawlings, socio de Bicentenario Capital

    2.
    Bancos han recibido más de 50 mil solicitudes de subsidio a la tasa para compra de viviendas nuevas

    Bancos han recibido más de 50 mil solicitudes de subsidio a la tasa para compra de viviendas nuevas

    3.
    El peso de los subsidios en la baja de la pobreza: PGU explica casi el 60% de las ayudas monetarias en sectores de menores ingresos

    El peso de los subsidios en la baja de la pobreza: PGU explica casi el 60% de las ayudas monetarias en sectores de menores ingresos

    4.
    Latam Airlines vuelve a obtener resultados históricos en 2025, con ganancias de más de US$1.400 millones

    Latam Airlines vuelve a obtener resultados históricos en 2025, con ganancias de más de US$1.400 millones

    5.
    Fin de una era para grupo Luksic: El adiós de Óscar Hasbún de la gerencia general de CSAV

    Fin de una era para grupo Luksic: El adiós de Óscar Hasbún de la gerencia general de CSAV

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Por qué parte de los pacientes renales muere de enfermedades cardíacas, según una investigación

    Por qué parte de los pacientes renales muere de enfermedades cardíacas, según una investigación

    Estos son los mejores teléfonos flagship de 2025

    Estos son los mejores teléfonos flagship de 2025

    En qué comunas de la Región Metropolitana caerá lluvia hoy, según el tiempo

    En qué comunas de la Región Metropolitana caerá lluvia hoy, según el tiempo

    Qué se sabe del dron de Irán que fue derribado tras acercarse al portaaviones USS Abraham Lincoln de EEUU

    Qué se sabe del dron de Irán que fue derribado tras acercarse al portaaviones USS Abraham Lincoln de EEUU

    Servicios

    Segunda postulación al FUAS: ¿Cuándo comienza y quiénes pueden solicitar beneficios?

    Segunda postulación al FUAS: ¿Cuándo comienza y quiénes pueden solicitar beneficios?

    Bono de Protección: ¿Cómo recibir el beneficio y cuáles son los montos?

    Bono de Protección: ¿Cómo recibir el beneficio y cuáles son los montos?

    Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. Newcastle United por la Carabao Cup

    Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. Newcastle United por la Carabao Cup

    Los exuniformados que asoman para asumir las subsecretarías en Defensa
    Chile

    Los exuniformados que asoman para asumir las subsecretarías en Defensa

    Pablo Toloza, querellante caso ProCultura: “El fallo del juez Patricio Álvarez erosiona la confianza en la justicia”

    ¿Vuelve la batalla cultural? El discurso más ideológico de Kast que inquieta al futuro oficialismo

    La china Tianqi “tiene la intención” de vender hasta 1,25% de acciones de SQM en el plazo de un año
    Negocios

    La china Tianqi “tiene la intención” de vender hasta 1,25% de acciones de SQM en el plazo de un año

    El lobby que activó Spotify ante el gobierno por la “Ley Tommy Rey”

    El fin de la ONU

    Cómo ciudadanos de Kenia son atraídos con empleo a Rusia y luego enviados a la guerra en Ucrania, según reportes
    Tendencias

    Cómo ciudadanos de Kenia son atraídos con empleo a Rusia y luego enviados a la guerra en Ucrania, según reportes

    El mensaje del hijo de Nicolás Maduro, tras un mes de su captura

    Cómo fue la reunión entre Gustavo Petro y Donald Trump (y qué regalos intercambiaron)

    ¿Qué es la Beca Proddar? ¿Quiénes la reciben? Los detalles del beneficio al que renuncia Natalia Duco como futura ministra
    El Deportivo

    ¿Qué es la Beca Proddar? ¿Quiénes la reciben? Los detalles del beneficio al que renuncia Natalia Duco como futura ministra

    Isidora Assler hace historia para el snowboard chileno y brilla en Mundial de Andorra 2026

    Invertir la localía o cambiar de estadio: las gestiones para evitar la suspensión del partido entre Huachipato y la U

    A la espera de GTA VI: 7 joyas de mundo abierto disponibles en PlayStation Plus para jugar ahora mismo
    Tecnología

    A la espera de GTA VI: 7 joyas de mundo abierto disponibles en PlayStation Plus para jugar ahora mismo

    El salto tecnológico del fútbol chileno: cámaras Super Slow Motion y producción remota para revolucionar las transmisiones en 2026

    Nos acercamos al fin de la “era del PC” (y todos sabemos de quién es la culpa)

    Pet Shop Boys y los artistas urbanos agotaron en menos de 72 horas: panorama de la venta de entradas del Festival de Viña
    Cultura y entretención

    Pet Shop Boys y los artistas urbanos agotaron en menos de 72 horas: panorama de la venta de entradas del Festival de Viña

    El Caballero de los Siete Reinos: el regreso a Westeros sin dragones que conquista la pantalla y las librerías

    Kidd Voodoo adelanta su nueva era con show gratuito en Viña del Mar

    El concierto alternativo que el movimiento MAGA prepara para competir con el show de Bad Bunny en el Super Bowl
    Mundo

    El concierto alternativo que el movimiento MAGA prepara para competir con el show de Bad Bunny en el Super Bowl

    El jefe del ICE anuncia una reducción de 700 agentes en su despliegue en Minnesota

    Irán autoriza formalmente a las mujeres a conducir motos

    Mirada Paula: Acercar el oficio de chinchinera a la infancia
    Paula

    Mirada Paula: Acercar el oficio de chinchinera a la infancia

    Dip de queso de cabra con tomate deshidratado y albahaca

    Hablemos de amor: mi abuelo me escogió