Radar LT | UNAB lanza plataforma pionera de IA para acelerar la investigación científica en Chile
La plataforma ADA, impulsada por la UNAB junto a Amazon Web Services, busca transformar la investigación científica mediante IA y computación avanzada. Elise Servajean, directora de la iniciativa, destaca su potencial para acelerar procesos, fortalecer la colaboración y generar nuevas capacidades en investigadores de todas las disciplinas.
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