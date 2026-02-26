Registran impactante erupción de volcán de lodo en Colombia

Durante la tarde de este miércoles, se registró la erupción de un volcán de lodo en San Juan de Urabá, en el departamento de Antioquia, Colombia.

Las impresionantes imágenes del fenómeno fueron difundidas en redes sociales y muestran la columna de fuego que se elevó varios metros sobre el terreno e iluminó el cielo oscuro.

Los volcanes de lodo se caracterizan por expulsar una mezcla de barro, arcilla, agua y gases en vez de material magmático, pero de igual forma representa un peligro para la población, los cultivos y pueden agrietar los terrenos.

El evento generó gran preocupación en la comunidad local, debido a que la erupción se produjo cercano a una zona poblada.

Según información del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres de Antioquia (Dagran) no se reportaron personas lesionadas, tras la activación de protocolos de prevención y evacuación de los sectores de riesgo.