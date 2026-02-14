San Valentín en Chile: la historia detrás del origen de la palabra “pololear”
En Chile existe una palabra muy particular para referirse a un vínculo amoroso: "pololear". Este término utilizado hace décadas ya se ha transformado en parte de nuestra identidad y cultura. Pero, ¿alguna vez te has preguntado cuál es su verdadero origen? Este 14 de febrero te contamos la historia detrás de una de las palabras más románticas del país.
Más detalles en el video.
