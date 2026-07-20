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Scaloni se quiebra tras perder la final contra España y abandona la conferencia del prensa
El técnico argentino realizó una profunda reflexión tras caer ante los ibéricos por 1-0. Con voz quebrada y una evidente pena por la derrota, no pudo continuar la cita con la prensa del Mundial.
Por
Pablo Gándara
20 JULIO 2026
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