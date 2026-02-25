SUSCRÍBETE
    Se registran desmanes en desalojo de toma Dignidad en La Florida

    Durante la mañana, comenzó la segunda etapa de desalojo de la toma Dignidad en La Florida. Según reportó Carabineros, parte de los pobladores instalaron barricas en el acceso de calle Sánchez Fontesilla para impedir el operativo, "pero con intervención del agente de diálogo de Carabineros de Chile, estas personas depusieron de su actitud", declaró el Coronel Ignacio Toledo, Prefecto Santiago Cordillera.

    Catalina Bórquez
    Más sobre:DesalojoLa FloridaCampamento Dignidad

    Los artistas que se presentan en el Festival de Viña 2026 este miércoles

    Temblor hoy, miércoles 25 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    A qué hora y dónde ver a Alejandro Tabilo vs. Tomás Barrios hoy en el Chile Open

