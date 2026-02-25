Se registran desmanes en desalojo de toma Dignidad en La Florida
Durante la mañana, comenzó la segunda etapa de desalojo de la toma Dignidad en La Florida. Según reportó Carabineros, parte de los pobladores instalaron barricas en el acceso de calle Sánchez Fontesilla para impedir el operativo, "pero con intervención del agente de diálogo de Carabineros de Chile, estas personas depusieron de su actitud", declaró el Coronel Ignacio Toledo, Prefecto Santiago Cordillera.
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.