Senadora oficialista interpela a Boric por Ley de Incendios en medio de punto de prensa en Chillán
La senadora Loreto Carvajal (PPD) interrumpió punto de prensa del presidente Gabriel Boric desde la región de Ñuble, para exigir urgencia a la tramitación de Ley de Incendios. “No lo ha puesto en tabla”, dijo la senadora oficialista refiriéndose a la presidenta del Senado, Ximena Rincón. El mandatario respondió que desde el Ejecutivo ha sido prioridad , pero que el proyecto está estancado en el Senado.
