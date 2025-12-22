Sergio Bitar: “Si Kast parte igual que Boric va a tener problemas el primer año, va a quedar solo”
Entrevistado por Francisco Artaza y Rodrigo Álvarez en el programa de streaming de La Tercera, Desde la Redacción, el extimonel PPD Sergio Bitar instó a que el Socialismo Democrático debería buscar la hegemonía de la oposición al gobierno de José Antonio Kast y, en esa línea, dijo que "no está en duda" la alianza con el Partido Socialista. Sobre el próximo Ejecutivo, el también exsenador y exministro advirtió a Kast usando como ejemplo a la actual administración. Revisa en el video la entrevista completa.
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.