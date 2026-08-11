Terremoto en Colombia: ¿Por qué volvieron a ocurrir derrumbes de estructuras?
Más de 200 fallecidos ha dejado el sismo de magnitud 7,4 que afectó el lunes al país sudamericano. En el programa de streaming de La Tercera, 'Desde la Redacción', el expresidente de la Asociación de Ingenieros Civiles Estructurales de Chile, Ian Watt, comparó las normas de construcción entre ambos países. Revisa en la entrevista la explicación del también representante del Código Modelo Sísmico para América Latina y El Caribe sobre la importancia de edificar con ciertos materiales y cómo la construcción en distintos tipos de suelo incide en los colapsos durante los sismos.
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