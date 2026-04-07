“Toda una civilización morirá”: Qué hay detrás del duro ultimátum de Trump a Irán y qué consecuencias tendría una nueva escalada
A las 20:00 horas de este martes finaliza el plazo dado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al régimen de los ayatolás para que reabran el Estrecho de Ormuz, estratégico paso marítimo en la exportación de petróleo. En Desde la Redacción el analista internacional y académico Guillermo Holzmann analizó la "presión inmensa" de Washington sobre Teherán, cómo se llevaría a cabo el "ataque masivo" a la infraestructura de comunicación y de transporte en el país persa y la respuesta militar que podría llevar a cabo el régimen iraní. Todos los detalles en el video.
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.