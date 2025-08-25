SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Videos

Tras críticas de Loncon: Vallejo defiende consulta indígena y afirma que “aquí no hay improvisaciones”

La ministra Camila Vallejo fue consultada por los cuestionamientos que la expresidenta de la Convención Constitucional y candidata al Senado, Elisa Loncon, realizó contra una de las propuestas emblema del Ejecutivo.

Alonso VatelPor 
Alonso Vatel

Un fuerte cuestionamiento a la consulta indígena hizo el domingo Elisa Loncon, expresidenta de la Convención Constitucional y actual candidata independiente al Senado en cupo del Partido Comunista.

Loncon emplazó al gobierno a echar pie atrás en el tema, una de las principales recomendaciones que emanaron de la Comisión para la Paz y el Entendimiento, instancia que tuvo como propósito asesorar al Presidente Boric en buscar una solución al conflicto mapuche en la macrozona sur. La consulta indígena está centrada en las propuestas sobre un nuevo sistema de tierras.

En la vocería habitual de los días lunes, la vocera de gobierno, Camila Vallejo (PC), fue consultada por los reproches de la lingüista de origen mapuche.

“Las opiniones distintas, más críticas, menos críticas han existido, pueden seguir existiendo. Es parte de una democracia. Pero lo importante, al menos desde el Ejecutivo, es que el diálogo y la conversación se siga promoviendo”, afirmó la ministra, quien enfatizó que la comisión tuvo muchos meses de trabajo “con una composición bastante transversal en términos políticos pero también en territorio”.

“No son homogéneas las comunidades (indígenas) y tienen derecho a tener distintas miradas”, agregó la secretaria de Estado, quien enfatizó que para el Ejecutivo es “muy importante que haya consulta, que haya diálogo”. “Aquí hay unas propuestas que tienen que ser consultadas, y por lo tanto vamos a insistir en ese proceso de consulta”, recalcó.

A lo que continuó: “Ya ha pasado muchísimo tiempo sin que esto se resuelva y sin que haya una propuesta que haya sido construida lo más transversalmente posible para ser sometida a consulta. Aquí no hay improvisaciones, hay un trabajo muy riguroso de mucho tiempo”.

“Insisto, independientemente de algunas críticas o que algunas comunidades tengan quizás más desconfianza, una mirada más distante porque no son homogéneas las comunidades, nuestro interés es que la consulta pueda seguir avanzando”, reiteró la titular de la Segegob.

Más sobre:Elisa LoncónCamila VallejoComisión para la Paz y el EntendimientoComisión para la PazConsulta indígena

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

La U no abandona a sus hinchas hospitalizados en Argentina: el presidente y el abogado de Azul Azul viajan con camiseta autografiada

En Estados Unidos no saben utilizar la caja manual: un fallido robo lo confirma

Antiguo líder del Cartel de Sinaloa “El Mayo” Zambada se declara culpable por crimen organizado en EE.UU.

Quién era Verónica Echegui, la estrella del cine español que falleció a los 42 años

Declaraciones de esposa de Kaiser contra Kast tensionan pacto con republicanos

Contactan a Daddy Yankee para el cierre de la Teletón en el Estadio Nacional y descartan su paso por el Festival de Viña

Servicios

Últimos días con restricción vehicular en la RM: revisa los dígitos y cuándo termina

Últimos días con restricción vehicular en la RM: revisa los dígitos y cuándo termina

Gobierno lanza campaña para convocar nuevas familias de acogida

Gobierno lanza campaña para convocar nuevas familias de acogida

Rating del domingo 24 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del domingo 24 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Esta semana llega el pago anual de hasta $678 mil por el Bono Trabajo Mujer: revisa si corresponde recibirlo

Esta semana llega el pago anual de hasta $678 mil por el Bono Trabajo Mujer: revisa si corresponde recibirlo

Declaraciones de esposa de Kaiser contra Kast tensionan pacto con republicanos
Chile

Declaraciones de esposa de Kaiser contra Kast tensionan pacto con republicanos

El portazo de 5 universidades privadas al Mineduc tras caso Marcela Cubillos: declinaron informar sus sueldos

Echecopar deja Interior y se suma a Hacienda como jefe de gabinete de Grau

Socovesa reporta caída en ingresos, aunque reduce sus pérdidas y su deuda
Negocios

Socovesa reporta caída en ingresos, aunque reduce sus pérdidas y su deuda

Asesores económicos de candidatos se enfrentan por recortes fiscales y Briones tilda de “populismo” la cifra de republicanos

Las otras propuestas económicas de Kast: limitar envío de remesas y cambios administrativos al SEIA

Cortes de pelo prohibidos y consecuencias por no cumplir: el reglamento de Bukele que enseña modales a los estudiantes
Tendencias

Cortes de pelo prohibidos y consecuencias por no cumplir: el reglamento de Bukele que enseña modales a los estudiantes

5 fraudes digitales comunes que usualmente van dirigidos a adultos mayores y cómo evitarlos, según Kaspersky

Venezolanos se enlistan en la milicia en respuesta a las amenazas de Estados Unidos

La U no abandona a sus hinchas hospitalizados en Argentina: el presidente y el abogado de Azul Azul viajan con camiseta autografiada
El Deportivo

La U no abandona a sus hinchas hospitalizados en Argentina: el presidente y el abogado de Azul Azul viajan con camiseta autografiada

Los testimonios claves del árbitro y del oficial de la Conmebol que marcarán el futuro de Independiente y la U

Rahm gana de nuevo: el Torque de Niemann y Pereira termina sexto en el LIV Golf por equipos

Kamasi Washington y Snarky Puppy encabezarán el Tiny Fest 2025: estos son los artistas que se presentarán cada día
Finde

Kamasi Washington y Snarky Puppy encabezarán el Tiny Fest 2025: estos son los artistas que se presentarán cada día

La Dulcería Apoquindo: calor de hogar

Mi panorama: eludir el frío en SANFIC

Quién era Verónica Echegui, la estrella del cine español que falleció a los 42 años
Cultura y entretención

Quién era Verónica Echegui, la estrella del cine español que falleció a los 42 años

Contactan a Daddy Yankee para el cierre de la Teletón en el Estadio Nacional y descartan su paso por el Festival de Viña

Arquitectura Neoandina: creador de los cholets de Bolivia ofrecerá charla en la Usach

Antiguo líder del Cartel de Sinaloa “El Mayo” Zambada se declara culpable por crimen organizado en EE.UU.
Mundo

Antiguo líder del Cartel de Sinaloa “El Mayo” Zambada se declara culpable por crimen organizado en EE.UU.

Hospital Nasser y nuevo asesinato de periodistas: el dramático historial de ataques contra el mayor hospital del sur de Gaza

Trump habló con Putin sobre la posibilidad de limitar sus respectivos arsenales nucleares

Bullying escolar: el costo del silencio institucional
Paula

Bullying escolar: el costo del silencio institucional

Los desafíos que persisten para erradicar el trabajo infantil en Chile

Elke Schüttler y el desafío de investigar al fin del mundo