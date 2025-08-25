SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Política

Loncon pide al gobierno “detener el proceso de consulta indígena” iniciado tras las propuestas de la Comisión para la Paz

La candidata al Senado por la lista oficialista solicita a La Moneda que la instancia se congele y se deje para "otro proceso democrático". La académica mapuche defendió además su apuesta a la Cámara Alta, dijo que no hay contradicción y que las instituciones se cambian por dentro.

Por 
Juan Manuel Ojeda
 
Cristóbal Fuentes
Denuncian en Contraloría que Usach habría financiado con fondos públicos “gira por el Apruebo”

Una de las primeras intervenciones de la candidata oficialista al Senado por la Región de La Araucanía, Elisa Loncon, tuvieron como objetivo atacar una de las políticas públicas más emblemáticas del gobierno.

En entrevista con radio Nuevo Mundo –radio ligada al PC–, la candidata independiente que compite en un cupo del Partido Comunista en la lista mayoritaria del oficialismo emplazó al Ejecutivo a echar pie atrás con la consulta indígena que está en curso, en el marco de las propuestas que hizo la Comisión para la Paz y el Entendimiento.

“Lo que ocurre con la discusión de la propuesta de paz y entendimiento, tiene situaciones que la gente ya ha cuestionado. Se ha cuestionado que no participaron los pueblos en su definición, fue una comisión técnica. Ahora hay una consulta. Esa consulta ha sido rechazada, antes de que se realice la consulta la gente se opone, porque tiene de fondo una discusión que involucra a las tierras y a la ley indígena”, comentó Loncon.

La expresidenta de la Convención Constitucional luego añadió: “En ese contexto, el gobierno debiera considerar la opción que se está generando y detener el proceso de consulta para generar nuevos mecanismos, ya en otro proceso democrático, donde se dé este diálogo permanente entre el Estado y el pueblo mapuche. Pero ese diálogo permanente tiene que ser representativo, en función de la verdad, del conocimiento de la historia”.

Las palabras de Loncon apuntan al proceso que el gobierno inició en agosto cuando lanzó la consulta indígena. Este sondeo, que se enmarca dentro de las obligaciones que impone el Convenio 169 de la OIT, está enfocado específicamente en el pueblo mapuche y trata sobre las propuestas que derivaron de la Comisión para la Paz en cuanto a la modificación del actual sistema de tierras. La consulta está contemplada para las regiones del Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos.

El Presidente Gabriel Boric recibe el informe final de la Comisión para la Paz y el Entendimiento, en el salón Montt Varas del Palacio de La Moneda. DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Esta es una etapa fundamental en el caso de que el gobierno, o las futuras administraciones, quieran impulsar las propuestas en materia de tierras que realizó la comisión presidencial.

Esto, debido a que cualquier cambio al sistema de restitución territorial, que está regulado en la actual ley indígena, antes de tramitarse legislativamente requiere de una consulta previa con los pueblos afectados por la medida.

Lo que pide Loncon se enmarca dentro de una serie de obstáculos que ha tenido el gobierno para echar a andar esta consulta. Luego de lanzarla, las primeras semanas de agosto, ya han sido varias las comunidades que han manifestado su oposición.

Lo hizo la consejera de la Conadi Ana Llao, el dirigente mapuche Alberto Curamil y varias comunidades de localidades como Melipeuco, Cunco, Puerto Varas, Llanquihue y Frutillar.

Antes de esta consulta, la última gran gestión que se hizo fue la ambiciosa apuesta del exministro de Desarrollo Social de Sebastián Piñera, Alfredo Moreno. Esa consulta fue boicoteada y terminó fracasando, en medio de los cuestionamientos al gobierno de ese entonces por el homicidio de Camilo Catrillanca.

Defensa de apuesta al Senado

En la misma entrevista, Loncon se refirió a su candidatura senatorial, en representación de La Araucanía, a través de un cupo del PC.

Consultada sobre si hay una contradicción entre postular a ese órgano cuando ella, dentro de la Convención Constitucional, apostó por eliminarlo, la académica respondió que “persiste mi crítica al Senado, porque tuvimos una crítica real, histórica, de lo que es el Senado de la República de Chile”.

Loncon justificó que se trata de “una institución elitista, donde no están las voces de los sectores postergados. Siempre son los apellidos vinosos coloniales los que se instalan en el Senado. Pero si hablamos de una región como La Araucanía, que es una región histórica mapuche, ¿por qué no pensar en una mujer indígena?”.

En ese sentido, la expresidenta de la Convención reiteró que “para mí no hay ninguna contradicción (...). Me postulo porque hay que hacer los cambios por dentro y soy respetuosa de la institucionalidad. Hay una institucionalidad, que se llama Senado, que necesita ser permeada por las voces que han estado marginadas en este país. Y una de esas voces es la voz de una mujer mapuche”.

MARCELO HERNANDEZ/ATON CHILE

En un comienzo, Loncon pensaba postular al Senado a través de un cupo del Frente Amplio. Sin embargo, la negociación entre partidos oficialistas no permitió que esa colectividad pudiera presentar candidatos en esa circunscripción. Por lo mismo, la académica terminó por optar por el PC. Ella ya tuvo una reunión –telemática– con el presidente de la colectividad, Lautaro Carmona.

Más sobre:Elisa LonconConsulta IndígenaPCGobiernoComisión para la PazMapucheSenado

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Alcalde de Cali denuncia amenazas de muerte por las disidencias de las FARC

Kast y Jara se disputan voto presidencial: solo un punto separa a ambos en la última encuesta Cadem

Lautaro Carmona critica gestión de Mario Marcel en Hacienda y exige al gobierno que se transparenten motivos de su salida

Galilea evita comprometer presencia de RN en eventual gobierno de Kast y dice que “tendrán que recurrir a los cuadros de Kaiser”

¿Gustavo Petro fracasa en su guerra contra el terrorismo?: últimos atentados en Colombia desatan escrutinio sobre gestión del mandatario

Ucrania ataca con drones a Rusia, pese a restricciones del Pentágono

Lo más leído

1.
Seremi de Salud confirma que pescado enlatado chino vendido como jurel en realidad era carne de caballa

Seremi de Salud confirma que pescado enlatado chino vendido como jurel en realidad era carne de caballa

2.
Triunfo para Vodanovic: Corte de Santiago rechaza excluir a la Municipalidad de Maipú del desafuero del diputado Lavín

Triunfo para Vodanovic: Corte de Santiago rechaza excluir a la Municipalidad de Maipú del desafuero del diputado Lavín

3.
Temblor hoy, domingo 24 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, domingo 24 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

4.
En Italia afirman que Colo Colo está involucrado en la “ruptura definitiva” entre Alexis Sánchez y el Udinese

En Italia afirman que Colo Colo está involucrado en la “ruptura definitiva” entre Alexis Sánchez y el Udinese

5.
Maura Rivera se despide de su padre fallecido en atropello y señala que “partió de una manera abrupta e injusta”

Maura Rivera se despide de su padre fallecido en atropello y señala que “partió de una manera abrupta e injusta”

Portada del dia

Contenido exclusivo y análisis: suscríbete al periodismo que te ayuda a tomar mejores decisiones

Oferta Plan Digital$990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Eutanasia: el lento avance de una idea que la mayoría de los chilenos respalda

Eutanasia: el lento avance de una idea que la mayoría de los chilenos respalda

Qué es un ACV, la lesión cerebral que padece el humorista chileno Willy Benítez

Qué es un ACV, la lesión cerebral que padece el humorista chileno Willy Benítez

Es tiempo de partir
opinión

Es tiempo de partir

Por Mario Marcel
Cómo “resucitar” un televisor con obsolescencia por software en la era del streaming

Cómo “resucitar” un televisor con obsolescencia por software en la era del streaming

Servicios

Dónde y a qué hora ver a Real Oviedo vs. Real Madrid por TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Real Oviedo vs. Real Madrid por TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Fulham vs. Manchester United por TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Fulham vs. Manchester United por TV y streaming

Temblor hoy, domingo 24 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, domingo 24 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Kast y Jara se disputan voto presidencial: solo un punto separa a ambos en la última encuesta Cadem
Chile

Kast y Jara se disputan voto presidencial: solo un punto separa a ambos en la última encuesta Cadem

Lautaro Carmona critica gestión de Mario Marcel en Hacienda y exige al gobierno que se transparenten motivos de su salida

Galilea evita comprometer presencia de RN en eventual gobierno de Kast y dice que “tendrán que recurrir a los cuadros de Kaiser”

Gremios condenan fatal ataque en La Araucanía y exigen acciones inmediatas por parte del Estado
Negocios

Gremios condenan fatal ataque en La Araucanía y exigen acciones inmediatas por parte del Estado

Grau y su experiencia en el Gobierno: “Me ha cambiado y me ha cambiado para bien”

El grupo Indumotora recurre a sus accionistas: aumenta capital y ajusta su gobierno corporativo

Chile se queda fuera de la fiesta de Google: así son los nuevos teléfonos Pixel 10
Tendencias

Chile se queda fuera de la fiesta de Google: así son los nuevos teléfonos Pixel 10

Cada cuánto deberías lavar tus sábanas, según una microbióloga

Las 8 mejores películas en lo que va del año, según la BBC

Con Carlos Palacios como titular: Boca Juniors obtiene su primera victoria de local en el Clausura argentino
El Deportivo

Con Carlos Palacios como titular: Boca Juniors obtiene su primera victoria de local en el Clausura argentino

Brayan Cortés no suelta el arco de Peñarol: el Manya se levanta tras su agónica eliminación de Copa Libertadores

Colo Colo acaba con el invicto del Claro Arena: vence a la UC en el fútbol femenino

La Dulcería Apoquindo: calor de hogar
Finde

La Dulcería Apoquindo: calor de hogar

Mi panorama: eludir el frío en SANFIC

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 23 de agosto

Muere a los 96 años el actor Jerry Adler, conocido por su papel en la serie “Los Soprano”
Cultura y entretención

Muere a los 96 años el actor Jerry Adler, conocido por su papel en la serie “Los Soprano”

“Por razones de fuerza mayor”: Suspenden show de Natalia Valdebenito en Rancagua a semanas de polémico chiste sobre tragedia en El Teniente

Álvaro Henríquez: “Yo era como Carmela llegando a la ciudad y no podía creer la suerte de conocer a Roberto Parra”

Alcalde de Cali denuncia amenazas de muerte por las disidencias de las FARC
Mundo

Alcalde de Cali denuncia amenazas de muerte por las disidencias de las FARC

¿Gustavo Petro fracasa en su guerra contra el terrorismo?: últimos atentados en Colombia desatan escrutinio sobre gestión del mandatario

Ucrania ataca con drones a Rusia, pese a restricciones del Pentágono

Bullying escolar: el costo del silencio institucional
Paula

Bullying escolar: el costo del silencio institucional

Los desafíos que persisten para erradicar el trabajo infantil en Chile

Elke Schüttler y el desafío de investigar al fin del mundo