Loncon defiende que no hay “inconsecuencia” en su postulación al Senado, pese a que en la convención votó a favor de eliminarlo

La expresidenta de la Convención Constitucional de 2022, Elisa Loncon, defendió que no hay contradicciones en su candidatura al Senado, pese a que votó a favor de la propuesta que planteaba eliminar la Cámara Alta.

La reconocida lingüista de origen mapuche competirá en La Araucanía como independiente bajo la lista del Partido Comunista (PC). Con su postulación salió a reflotar el polémico texto constitucional que buscaba eliminar el Senado y en su lugar instalar una Cámara de las Regiones con menos atribuciones legislativas.

Loncon votó favor de la medida y en ese entonces criticó que “el Senado se transformó en una elite casta”.

Sin embargo, este miércoles, en conversación con radio ADN, afirmó que no hay inconsecuencia entre su candidatura y la postura que sostuvo durante ese período

“Ir al Senado no es validar su historia, sino que respetar también su futuro. Nosotros planteamos la disolución del Senado en la Convención, eso no se aprobó. Y por otro lado, soy respetuosa de la institucionalidad”, argumentó.

En esa línea, añadió: “Nosotros estábamos escribiendo una nueva Constitución, yo era la presidenta, esa fue una decisión colectiva, no fue mi planteamiento personal, sino la posición colectiva, sustentada también por expertos y validada por personas bien importantes, que consideraron otra formas de Parlamento, como en Francia, donde existe sólo una Cámara”.

La exconvencional de todas formas reiteró que mantenía sus críticas al Senado y señaló: “Yo quiero llevar la voz quienes han sido silenciadas. No tenemos indígenas en el Senado, tenemos pocas mujeres, los sectores sociales más representativos no está”.