Tras video viral en Quilicura: Difunden registro de otro conductor que logró escapar de violenta encerrona en Quinta Normal

Un nuevo registro muestra la acción de un conductor en la comuna de Quinta Normal que evitó el robo de su vehículo y escapó de los delincuentes.

En las imágenes captadas por la cámara de seguridad del vehículo, se logra ver cómo una camioneta Mahindra blanca, que según antecedentes había sido robada días antes, adelanta a la víctima y los sujetos que se encontraban abordo desciende apresuradamente con armas de fuego para sustraer el automóvil y otras pertenencias.

Sin embargo, debido a la rápida reacción del conductor que realizó una arriesgada maniobra de escape para evadir a la encerrona, los delincuentes no lograron concretar el robo.

Las imágenes difundidas este martes corresponden a registros del 16 de enero, pero tras la acción realizada por otro conductor para evitar un asalto en Quilicura, estas salieron a la luz.