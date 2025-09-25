Trump exhibe retratos de todos los presidentes de EE.UU. y reemplaza el de Joe Biden por una firma
Lo foto en blanco y negro muestra una máquina de firmar automática -“autopen” y la firma de Biden en un papel, en lugar de su retrato.
Bautizado como el “paseo de la fama presidencial”, esta intervención es uno de los proyectos personales de Donald Trump para embellecer la Casa Blanca. Se extiende a lo largo de la galería del Despacho Oval que conecta con el área residencial del complejo, y están casi todos los presidentes, excepto uno: Joe Biden.
En lugar de una fotografía de Biden, aparece una imagen de su firma, supuestamente trazada por un dispositivo automático conocido como “autopen”.
Trump y sus aliados republicanos aseguran que Biden usaba constantemente esta firma automática para ocultar el deterioro cognitivo del demócrata.
